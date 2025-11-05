El juicio a la psiquiatra acusada de homicidio en Córdoba será en abril de 2026

El juicio contra la responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía se celebrará en abril de 2026 en el Penal número 4 de Córdoba. La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión por los delitos de denegación de asistencia sanitaria continuada y homicidio imprudente.

La doctora, pese a conocer las reiteradas peticiones de atención hospitalaria de un paciente con esquizofrenia que manifestaba su intención de suicidarse, no activó ningún protocolo ni hizo seguimiento. El paciente pasó por el servicio de Urgencias, recibió medicación y fue dado de alta sin poner en marcha medidas de control o protección, pese a diagnosticarse que sufría un trastorno esquizofrénico que se mantenía activo y que le motivaba comportamientos agresivos.

Incluso en una ocasión se personó un familiar en el Juzgado de Primera Instancia solicitando el internamiento involuntario en un centro. Además, un médico forense dictó la procedencia del internamiento basándose en el historial clínico del paciente. Sin embargo, la acusada, "faltando a su deber y a las más elementales normas de prudencia", señala la Fiscalía, no hizo ese internamiento efectivo Tiempo después el paciente terminó quitándose la vida.