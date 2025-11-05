Tribunales
El juicio a la psiquiatra acusada de homicidio en Córdoba será en abril de 2026
No realizó seguimiento a un paciente con esquizofrenia y denegó su ingreso en un centro. Tiempo después se suicidó
El juicio contra la responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía se celebrará en abril de 2026 en el Penal número 4 de Córdoba. La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión por los delitos de denegación de asistencia sanitaria continuada y homicidio imprudente.
La doctora, pese a conocer las reiteradas peticiones de atención hospitalaria de un paciente con esquizofrenia que manifestaba su intención de suicidarse, no activó ningún protocolo ni hizo seguimiento. El paciente pasó por el servicio de Urgencias, recibió medicación y fue dado de alta sin poner en marcha medidas de control o protección, pese a diagnosticarse que sufría un trastorno esquizofrénico que se mantenía activo y que le motivaba comportamientos agresivos.
Incluso en una ocasión se personó un familiar en el Juzgado de Primera Instancia solicitando el internamiento involuntario en un centro. Además, un médico forense dictó la procedencia del internamiento basándose en el historial clínico del paciente. Sin embargo, la acusada, "faltando a su deber y a las más elementales normas de prudencia", señala la Fiscalía, no hizo ese internamiento efectivo Tiempo después el paciente terminó quitándose la vida.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba