El IMAE aprueba dos subvenciones al Califa Fest y el Córdoba Live pese al duro informe de la Intervención General

El consejo rector del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), del Ayuntamiento de Córdoba, ha aprobado este miércoles un plan estratégico de subvenciones por un importe de 600.000 euros. En dicho plan se incluyen dos subvenciones nominativas en régimen de concesión directa, dotadas de 300.000 euros respectivamente, y destinadas a Gira Eléctrica AIE, promotora de los conciertos Córdoba Live, en El Arenal, y a Mainake Music AIE, responsable de los conciertos de Califas Fest celebrados en la plaza de toros.

El Partido Popular ha sido el único que ha votado a favor del plan de subvenciones, a pesar del duro informe de la Intervención General sobre el mismo. En un dictamen de 8 páginas, la interventora Paloma Pardo y el jefe del departamento de Subvenciones, Miguel Ángel Cáliz, emiten un dictamen desfavorable a su aprobación que llegaba al consejo precedido de otro informe negativo: el del titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local. Todos estos informes coiciden en recordar que el plan de subvenciones debía aprobarse con carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, además de entender que no se justifica porque no se respeta la concurrencia competitiva.

Panorámica de la plaza de toros de Los Califas durante el Califas Fest. / MANUEL MURILLO

Justificación del PP

El equipo de gobierno ha justificado la aprobación de este plan para "el apoyo a empresas dedicadas a la promoción cultural en su más amplio sentido, dirigiéndose preferentemente a todas aquellas empresas andaluzas que, con experiencia contrastada en el sector musical, ofrezcan servicios de contratación, management, producción y promoción de espectáculos musicales de gran nivel que contribuyan a fomentar la imagen de Córdoba como referente musical a escala nacional".

En el caso de las subvenciones a Gira Eléctrica AIE y a Mainake Music AIE, que desarrollan los festivales Córdoba Live y Califa Fest, respectivamente, las subvenciones tienen el objeto de "reactivar la vida cultural de Córdoba y contribuir al fomento y difusión musical en su sentido más amplio". En esta línea, el PP apuestan por ambas citas para "consolidar la ciudad como un centro musical en el sur de España al reunir a destacados artistas nacionales e internacionales, con lo que ello supone como motor de dinamización turística y económica de la capital". En un comunicado destacan que la idea del equipo de gobierno en materia cultural pasa por "reforzar los festivales musicales de gran formato mediante la colaboración público-privada teniendo en cuenta que la red de espacios municipales para tal efecto, como son los teatros de La Axerquía, Gran Teatro y Góngora, no tienen capacidad para conciertos de aforo superior a los 4.000 espectadores". Por todo ello, ambas subvenciones responden, a su juicio, "a fines de interés público y cultural, alineados con la misión y objetivos generales del IMAE a largo plazo, contribuyendo igualmente a la proyección interior y exterior de Córdoba como referente en la organización de eventos culturales que han de dar respuesta a las distintas necesidades y requerimientos culturales de la sociedad cordobesa, permitiendo al mismo tiempo la diversificación de la oferta cultural".

Críticas de Hacemos Córdoba

Hacemos Córdoba, por su parte, ha denunciado que el PP haya aprobado este plan de subvenciones que consideran "irregular" y hecho expresamente para "justificar ayudas ya concedidas a promotoras privadas". El grupo municipal de las confluencias en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que “el Partido Popular ha aprobado este plan hecho a medida para justificar a posteriori dos ayudas directas a promotoras privadas", por valor de 600.000 euros, "vulnerando la legalidad y sin ningún tipo de concurrencia pública”.

Desde la coalición de izquierdas tildan de "demoledor" el informe de Intervención y recuerdan que el plan no puede aprobarse porque no es previo ni plurianual, "se ha elaborado para encubrir decisiones ya tomadas y carece de motivación y control efectivo; no planifica, sino que justifica decisiones previamente adoptadas; y no se acredita por qué estas ayudas no podrían haberse tramitado mediante convocatoria abierta”.

Dos empresas afectadas

El documento también detalla que las ayudas, a las empresas Mainake Music AIE, empresa organizadora del Califas Fest, y Gira Eléctrica AIE, organizadora del festival privado Córdoba Live, se incorporan al plan una vez iniciados los trámites de gasto, y subraya que las subvenciones se conceden sin concurrencia ni justificación objetiva, lo que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, podría suponer su nulidad. Durante la sesión del consejo rector, la secretaría del IMAE advirtió expresamente de que aprobar el plan en estas condiciones podría derivar en responsabilidades judiciales para los miembros que votasen a favor o incluso se abstuviesen, ante las irregularidades señaladas por la Intervención General. “Con este aviso sobre la mesa, resulta incomprensible que el Partido Popular haya decidido seguir adelante”, ha señalado el grupo municipal en una nota, que acusa al PP de “haber convertido el IMAE en un instrumento de clientelismo cultural, ignorando los informes técnicos y utilizando fondos públicos con una ligereza escandalosa”.

Desde Hacemos Córdoba han señalado que “lo que se aprueban o es apoyo a la cultura, sino un plan irregular que podría vulnerar la ley y poner en riesgo a la propia institución municipal”, explicando que “este tipo de decisiones son la expresión más clara de cómo el PP entiende la cultura: como un negocio privado financiado con dinero público”. Por todo ello, la coalición de izquierdas ha anunciado que estudiará emprender acciones legales ante la gravedad de los hechos y las advertencias recogidas en los informes técnicos, concluyendo que “el PP se está moviendo en una delgada línea entre la irregularidad y la ilegalidad al ignorar todos los avisos técnicos”