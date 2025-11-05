Qué hacer hoy en Córdoba miércoles 5 de noviembre de 2025

Entrega

Premios Artemisa 2025

Ceremonia de entrega de los Premios Artemisa 2025 para María Aránzazu Esteban Fonollosa, Artemisa de Primer Poemario; Luis Durán Guerra, Artemisa de Aforismo y María Sanz, Artemisa de Poesía. Momentos musicales con Francisco Javier Navarro Miranda (clarinete).

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Conmemoración

Celebración del aniversario de la llegada del pueblo gitano a españa

Proyección de la película La leyenda del tiempo, de Isaki Lacuesta con motivo de la celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella. 20.00 horas.

Conferencia

‘La musa encarnada: de modelos a iconos’

Dentro del programa Noviembre, mes de Julio Romero de Torres, Carlos Alonso Pérez-Fajardo ofrecerá la conferencia La musa encarnada: de modelos a iconos. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. 20.00 horas.

Poemario

Se presenta el libro ‘Una hormiga en la aguja de un reloj’

Se presenta el poemario Una hormiga en la aguja de un reloj, de Francisco Cejudo. Presenta: Rafael del Campo Vázquez.

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada, 11. 19.00 horas.

Poesía en el centro

Lectura de poemas

Juan Antonio Bernier mantendrá una conversación con Rafael Antúnez en torno al libro de Jean Daive Decimal blanco.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

Avda. América, s/n.

19.00 horas.

Exposición

Inauguración de la muestra ‘Génesis de un creador’

Exposición individual del artista Mariano Aguayo que se presenta como una oportunidad única para redescubrir su obra y acercarse al pulso de la creación artística desde sus orígenes más profundos.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 19.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura dentro del ciclo La hora del cuento, en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Mequetrefe y Manuel Porras. La entrada es libre hasta cubrir el aforo.