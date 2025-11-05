Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 5 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 6 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Reyes Raigón

La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Seis incendios en una jornada de viento y sin lluvia finalmente en Córdoba

El viento alcanza los 63 km/h en Córdoba: así ha sido la jornada de alerta y aviso por tornado en la ciudad

UGT y CECO analizan en un encuentro la situación laboral y económica de la provincia de Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 5 de noviembre

Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán

La Junta aplaza la apertura del Punto de Urgencias de Lepanto y fija una nueva fecha

Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: "No ha sido fácil tomar esta decisión"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

