Córdoba recordará su herencia islámica con rutas temáticas, experiencias gastronómicas y conciertos

Córdoba resucitará su herencia islámica próximamente. Qurtuba capital de Al-Ándalus se celebrará la semana del 12 al 16 de noviembre incluyendo actividades que recordarán la vida y el legado femenino, una ruta temática centrada en mujeres sabias de la época de Al-Ándalus; conciertos y recitales gastronómicos, entre otros, con instrumentos tradicionales.

Así se pondrá punto y final a los programas sobre las cuatro culturas de Córdoba (Otoño Sefardí, Qurtuba capital del Al-Andalus, Córdoba en púrpura y Kalendas), que gestiona la Delegación de Casco Histórico, con un "enfoque riguroso" del pasado de la ciudad, ya que las actividades están diseñadas con la colaboración de expertos en Historia, Arqueología y otras disciplinas.

En total, una programación de más de 20 actividades en cinco días que incluye rutas guiadas, teatralizaciones, visitas a la naturaleza, mezclando relatos de figuras destacadas con tradiciones, música, gastronomía y pensamiento andalusí, ha explicado la delegada Lourdes Morales.

Cartel del programa en 2025. / CÓRDOBA

Entre ellas ha destacado la ruta de mujeres que dejaron huella en la ciencia y literatura de Al-Ándalus, el día de la inauguración o la actividad infantil, el viernes 14 de noviembre a las 17.30 horas en el museo Arqueológico, que dará a conocer las plantas medicinales en la época y cómo se administraban.

El aceite como eje

El aceite como eje gastronómico y cosmético será protagonista el sábado 15 de noviembre a las 18.00 en la Biblioteca Viva Al-Ándalus como parte de la actividad Secretos y sabores; mientras que cerrará el ciclo el concierto de Algarabía andalusí.

Las actividades están pensadas para un aforo máximo de unas 50 personas aproximadamente. Se utilizarán radioguías para una experiencia inmersiva y tendrán criterios de accesibilidad, diversidad del público y rigor histórico, ha señalado Morales. La reserva de plazas estará disponible en el portal de Agenda única del Ayuntamiento de Córdoba o por cordobaocio.com.