Encuentro anual del clúster andaluz

Córdoba, epicentro por un día del hidrógeno verde como oportunidad industrial

El Rectorado de la UCO acoge el encuentro anual del Clúster Andaluz del Hidrógeno Verde, un acto que supone un "hito importante" en la apuesta de la comunidad por las energías limpias

Inauguración de las jornadas del clúster andaluz del hidrógeno verde en el Rectorado.

Inauguración de las jornadas del clúster andaluz del hidrógeno verde en el Rectorado. / Víctor Castro

David Jurado

Córdoba

Córdoba ha acogido el encuentro anual del Clúster Andaluz del Hidrógeno Verde, un acto considerado un hito importante en la apuesta de la comunidad por las energías limpias. Celebrado en el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba, el evento reunió a representantes institucionales y empresariales que destacaron el potencial de Andalucía para liderar este nicho científico-tecnológico e industrial. La jornada fue inaugurada por el director de Estructura de Política Energética de la Universidad de Córdoba, José María Flores Arias, quien subrayó el orgullo de albergar un encuentro que refleja el compromiso común de avanzar hacia una energía sostenible; el delegado de Industria, Energía y Minas, Agustín López, y el presidente del clúster, Francisco Montalbán.

El delegado de la Junta de Andalucía resaltó el “honor” de participar en la iniciativa y el firme apoyo institucional al sector. López recordó las convocatorias de incentivos, por un total de 350 millones de euros, destinadas a respaldar proyectos en este ámbito. “El hidrógeno verde es una oportunidad industrial importantísima para Andalucía”, afirmó, destacando que la comunidad ya es “una potencia renovable absoluta”. Asimismo, garantizó que la Junta será un aliado estratégico para las empresas que impulsen proyectos a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno.

Por su parte, Montalbán agradeció la acogida de Córdoba y el apoyo continuo de la administración autonómica. En su intervención, subrayó que Andalucía “puede convertirse en un gran proveedor de hidrógeno verde y derivados, como el amoniaco y el metanol, para toda Europa”, destacando la abundancia solar como ventaja competitiva frente a otros territorios.

El presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno Verde señaló además la posibilidad de una sinergia estratégica con el sector agrícola, especialmente con el olivar, cuyos subproductos —como el hueso de aceituna— podrían servir como materia prima para producir combustibles sostenibles de aviación. “Podemos transformar el campo en una industria, generando un valor añadido”, afirmó, calificando las oportunidades de “espectaculares”.

El encuentro culminó con la presentación de los resultados anuales del clúster y el fortalecimiento de los vínculos entre los actores clave del sector, consolidando a Córdoba y a Andalucía como referentes en la economía del hidrógeno verde y en el mapa energético del futuro.

