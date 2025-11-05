Córdoba baila por la infancia en una gala solidaria a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres.

La solidaridad volverá a subir al escenario del Palacio de la Merced el próximo viernes 14 de noviembre, con motivo del tercer Encuentro de Escuelas de Baile Córdoba Baila por la Infancia, una gala organizada a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres-España, con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Durante dos horas, de 19.00 a 21.00 horas, el público podrá disfrutar de un espectáculo lleno de arte, ritmo y compromiso, en el que participarán ocho academias cordobesas: BoomBap Dance Studio, Feel Like Dance, Azúcar Negra, Ashira, Academia María José Soldado, Coppelia Córdoba, Academia de Danza Cristina López y Danza Carmen Andújar, informa la organización en una nota de prensa.

Cartel de la gala de Fundación Tierra de Hombres en el Palacio de la Merced de Córdoba. / CÓRDOBA

El evento será presentado por el comunicador José Antonio Luque, que conducirá una gala en la que la danza se convierte en herramienta de transformación social. Todo lo recaudado con las entradas -donativo de 10 euros para adultos y 5 euros para niños (hasta 12 años)- se destinará íntegramente a los proyectos que la Fundación Tierra de Hombres desarrolla en favor de la infancia más vulnerable, especialmente al programa Viaje hacia la Vida, que permite el traslado a España de menores con graves cardiopatías para ser operados y regresar curados con sus familias.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse contactando con la delegación de Tierra de Hombres en Córdoba en el teléfono 664 24 56 60 y en el email deleg.cordoba@tierradehombres.org, o colaborando a través de la Fila 0-Código Bizum 04285.

Córdoba Baila por la Infancia se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda cultural y solidaria de la provincia, donde la danza se convierte en un vehículo de esperanza y de defensa de los derechos de la infancia.