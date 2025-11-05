El centro de salud del Naranjo alcanza el 21% de ejecución y la Junta prevé su apertura a mediados de 2026

Las obras del nuevo centro de salud del Naranjo avanzan a buen ritmo y alcanzan ya el 21% de ejecución, según ha confirmado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, durante la visita realizada junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido y la delegada de Salud, María Jesús Botella. La Junta prevé que el edificio esté terminado a mediados de 2026, una vez concluido el proceso de equipamiento posterior.

El delegado ha destacado que el proyecto “es una realidad visible” y demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por reforzar la red sanitaria pública. Con una inversión total de 3,6 millones de euros, el nuevo centro contará con 1.500 metros cuadrados de superficie, diez consultas para adultos, dos de Pediatría, sala de emergencias, espacios para cirugía menor, odontología y trabajo social, además de zonas de formación y descanso para el personal sanitario.

Estado actual de las obras del centro de salud El Naranjo-Mirabueno. / A. J. González

Molina ha subrayado que esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de modernización de las infraestructuras sanitarias en la provincia y ha recordado que la Junta ha destinado en los últimos años más de 30 millones de euros a la mejora de la sanidad en Córdoba capital. “Estamos cumpliendo los compromisos con los cordobeses con hechos palpables”, ha señalado.

Colaboración institucional

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, ha destacado que la construcción del centro de salud del Naranjo responde a una demanda vecinal de más de una década y que atenderá a una población de más de 7.500 personas de los barrios del Naranjo y Mirabueno. Bellido ha recordado que el Ayuntamiento cedió el suelo y ha colaborado con la Junta para agilizar las licencias, subrayando que este proyecto “ejemplifica la buena coordinación entre administraciones”.

“El crecimiento de Córdoba debe venir acompañado de servicios públicos de calidad, y este centro de salud es un paso decisivo en esa dirección”, ha afirmado el regidor, quien confía en que “muy pronto dejemos de visitar las obras y estemos inaugurando un servicio esencial para los vecinos”.