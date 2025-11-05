El Ayuntamiento de Córdoba organiza talleres de hábitos saludables para mayores junto al Instituto Puleva Nutrición

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba organiza un programa de talleres de hábitos de vida saludable dirigido a más de 600 mayores, junto con el Instituto Puleva Nutrición, para enseñar nuevas costumbres y consejos prácticos que contribuyan a mejorar su vida desde el plano físico y mental, explica el Consistorio en una nota de prensa.

Es la tercera edición de estos talleres, que constan de charlas impartidas por una dietista-nutricionista del citado instituto que se desarrollan en doce centros de participación activa para personas mayores (CPAPM) en dos fases, seis durante el mes de noviembre y seis en enero de 2026, con 50 participantes aproximadamente en cada una de ellas.

Presentación en el Ayuntamiento de Córdoba de los talleres de hábitos de vida saludable dirigidos a más de 600 mayores. / CÓRDOBA

La trayectoria del Instituto Puleva de Nutrición ha sido reconocida en 2024 con el primer accésit en la modalidad de iniciativa empresarial en los Premios Estrategia NAOS, por su papel destacado durante más de 10 años en el impulso de la investigación, la promoción de hábitos de vida saludables y la divulgación científica accesible para toda la sociedad.

En esta primera fase se impartirán en los centros:

CPAPM Antonio Pareja García

CPAPM Duque de la Victoria

CPAPM La Foggarilla

CPAPM El Higuerón

CPAPM Villarrubia

CPAPM Veredón de los Frailes

Para la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, “esta es una nueva acción dirigida a cuidar a nuestros mayores, en este caso, centrada en la nutrición y en mejorar su estilo de vida. Somos conscientes de que hacer un pequeño cambio en la alimentación que quizá ahora desconocen, adquirir pequeñas costumbres relacionadas con la actividad física o modificar alguno de los horarios de su rutina diaria puede suponer una gran mejora en su calidad de vida”.

Por su parte, el coordinador científico del Instituto de Puleva Nutrición, Federico Lara, ha indicado que “estamos comprometidos con el bienestar de las personas mayores, un colectivo que merece toda nuestra atención y respeto. Esta tercera edición de los talleres de hábitos saludables en Córdoba representa un paso más en nuestro esfuerzo por acercar el conocimiento científico a la vida cotidiana, de forma práctica y cercana. Queremos formar a los mayores para que tomen decisiones informadas sobre su alimentación, actividad física y salud emocional, contribuyendo así a una vida más plena y activa”.