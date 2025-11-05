El alcalde de Córdoba ante el desahucio del carnicero del Naranjo: "Estaba en precario y no se podía sacrificar el bienestar de los mayores"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este lunes la decisión municipal de proceder al desahucio del carnicero del mercado de abastos del Naranjo, alegando que el comerciante ocupaba el puesto en situación precaria, sin una adjudicación oficial por parte de la Delegación de Comercio.

Bellido ha explicado que el Ayuntamiento intentó negociar “de mil maneras” con el afectado, pero no se logró alcanzar un acuerdo. Finalmente, se optó por el desalojo del puesto, una medida que, según el alcalde, cuenta con el apoyo del Consejo de Movimiento Ciudadano y de las asociaciones de mayores del barrio”.

El regidor ha subrayado que la decisión "no es caprichosa", sino que responde a la necesidad de habilitar el espacio para el Centro de Mayores del barrio. "Es lamentable la situación, pero no podemos sacrificar el bienestar de los mayores por una sola persona", ha afirmado Bellido, quien ha confirmado que el asunto “ya se ha resuelto y comenzarán las licitaciones en los próximos días".