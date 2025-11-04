Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El balance de temperaturas de octubre, los detalles del alumbrado de Navidad y los datos del paro en Córdoba centran los titulares de la jornada

Operararios de Ximenez en la calle Cruz Conde instalando el espectáculo de luz y sonido de Navidad

Operararios de Ximenez en la calle Cruz Conde instalando el espectáculo de luz y sonido de Navidad / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba comienza la cuenta atrás para la Navidad con los detalles del alumbrado navideño que elevará el espíritu festivo de la capital con especial protagonismo del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, y cuyos detalles se han presentado este martes. Una jornada que ha contado, además, con dos balances, los datos del paro referentes al mes de octubre y que dejan las mejores cifras para este mes en 18 años; y el análisis de las temperaturas del mes de octubre, con unos termómetros disparados que dan como resultado el tercer octubre más caluroso desde que hay registros.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

España

Cultura

Campo

Córdoba CF

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  3. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  4. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  5. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  6. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  7. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  8. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba

¿Qué es el ramal central y por qué es tan importante para Córdoba?

¿Qué es el ramal central y por qué es tan importante para Córdoba?

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario

Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario

El cierre de una clínica estética en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos y bonos sin cumplir

El cierre de una clínica estética en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos y bonos sin cumplir

Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo

Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo

La junta de gobierno local aprueba el proyecto de presupuestos municipales de Córdoba para 2026

La junta de gobierno local aprueba el proyecto de presupuestos municipales de Córdoba para 2026

El Ayuntamiento de Córdoba cerrará los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados este miércoles

El Ayuntamiento de Córdoba cerrará los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados este miércoles

El paro baja en Córdoba y registra el mejor mes de octubre de los últimos 18 años

El paro baja en Córdoba y registra el mejor mes de octubre de los últimos 18 años
Tracking Pixel Contents