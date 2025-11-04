Córdoba comienza la cuenta atrás para la Navidad con los detalles del alumbrado navideño que elevará el espíritu festivo de la capital con especial protagonismo del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, y cuyos detalles se han presentado este martes. Una jornada que ha contado, además, con dos balances, los datos del paro referentes al mes de octubre y que dejan las mejores cifras para este mes en 18 años; y el análisis de las temperaturas del mes de octubre, con unos termómetros disparados que dan como resultado el tercer octubre más caluroso desde que hay registros.

