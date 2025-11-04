La actualidad del día
El balance de temperaturas de octubre, los detalles del alumbrado de Navidad y los datos del paro en Córdoba centran los titulares de la jornada
Córdoba comienza la cuenta atrás para la Navidad con los detalles del alumbrado navideño que elevará el espíritu festivo de la capital con especial protagonismo del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, y cuyos detalles se han presentado este martes. Una jornada que ha contado, además, con dos balances, los datos del paro referentes al mes de octubre y que dejan las mejores cifras para este mes en 18 años; y el análisis de las temperaturas del mes de octubre, con unos termómetros disparados que dan como resultado el tercer octubre más caluroso desde que hay registros.
- Córdoba registra el tercer octubre más cálido de su historia con una temperatura media por encima de los 21 grados
- Más campanas y estrellas, menos Papá Noel: Córdoba apuesta por una iluminación más tradicional
- El paro baja en Córdoba y registra el mejor mes de octubre de los últimos 18 años
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario
- El Ayuntamiento de Córdoba cerrará los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados este miércoles
- La junta de gobierno local aprueba el proyecto de presupuestos municipales de Córdoba para 2026
- Carmen González enfría el debate de la sucesión de Antonio Hurtado y señala las andaluzas como objetivo del PSOE
Provincia
Sucesos
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
España
- Torres demandará a Aldama tras el informe de la UCO: "No hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno"
- González Amador, ante el Supremo: "Me amparan dos cosas: la razón y la verdad"
Cultura
- La Semana del Cine de Córdoba homenajea a los bomberos que apagaron el incendio en la Mezquita-Catedral
- Bernard Engel gana el Premio de Poesía de Córdoba 'Ricardo Molina' 2025
Campo
Córdoba CF
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba