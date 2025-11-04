La aprobación del proyecto de reparcelación del polígono San Carlos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que supone un paso más en el ambicioso proyecto de recuperación de esa zona y del antiguo recinto ferial de San Carlos -no incluido en el plan-, es una de las noticias de la mañana en Córdoba. De otro lado, otro foco de interés está en el aumento de agresiones sufridas por guardias civiles en Córdoba, con lesiones de diversa consideración, y que se duplicaron en el ejercicio de 2024. Además, la empresa de material deportivo Oteros, fundada en Córdoba en 1993, afronta uno de los momentos más críticos de su historia tras comunicar a su plantilla la intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondría la extinción de todos los contratos de trabajo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba Ciudad

Provincia

Campo

España

Cultura

Córdoba CF