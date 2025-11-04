La actualidad del 4 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El plan urbanístico del Polígono San Carlos, las agresiones a guardias civiles y el ERE de Oteros Sport centran las noticias de esta jornada
La aprobación del proyecto de reparcelación del polígono San Carlos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que supone un paso más en el ambicioso proyecto de recuperación de esa zona y del antiguo recinto ferial de San Carlos -no incluido en el plan-, es una de las noticias de la mañana en Córdoba. De otro lado, otro foco de interés está en el aumento de agresiones sufridas por guardias civiles en Córdoba, con lesiones de diversa consideración, y que se duplicaron en el ejercicio de 2024. Además, la empresa de material deportivo Oteros, fundada en Córdoba en 1993, afronta uno de los momentos más críticos de su historia tras comunicar a su plantilla la intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondría la extinción de todos los contratos de trabajo.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba Ciudad
- La brecha digital, una frontera invisible en los asentamientos chabolistas de Córdoba
- El Ayuntamiento intervendrá en San Rafael de la Albaida y hará un itinerario peatonal en los Jardines de la Agricultura
- El alcalde se compromete a garantizar "sin ninguna duda" la continuidad de las exhumaciones en Córdoba
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- Los comercios cordobeses visten sus escaparates en honor a Julio Romero de Torres
Provincia
- Más de la mitad de las empresas de zonas rurales de Córdoba no aplica medidas de conciliación laboral
Campo
- Palma del Río crea la primera Mesa de Cítricos para solucionar problemas y enfrentar los retos del sector
España
- Mazón marcó a Feijóo el camino para su propia salida
- El fiscal general defiende su inocencia en espera de las declaraciones de la pareja y del jefe de Gabinete de Ayuso
Cultura
- La Fundación Gala da la bienvenida a su nueva promoción de jóvenes talentos
- El escritor mexicano Gonzalo Celorio se hace con el Premio Cervantes 2025
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba