El SAE avanza en Córdoba sus próximos retos de gestión integral con una nueva página web

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) reúne estos días en Córdoba, en unas jornadas técnicas, a todos los responsables de sus áreas territoriales de empleo para continuar dando pasos en los cambios derivados de la implantación del modelo de gestión integral (MGI), con el foco ahora puesto en su estructura periférica.

La directora gerente del SAE, María Victoria Martín-Lomeña y el director general de Intermediación y Orientación Laboral, Antonio Tallante, se han desplazado hasta la capital cordobesa para, acompañados por la directora provincial del SAE, María Dolores Gálvez, liderar estas jornadas que están orientadas a reforzar la cohesión del territorio, trazando la hoja de ruta de las áreas territoriales de empleo en el marco del MGI.

Novedades

Dentro de estas novedades y en 2025, el SAE ha avanzado en el desarrollo de una nueva web (saempleo.es) en la que integran todos sus servicios, facilitando el acceso personalizado a las personas inscritas como demandantes de empleo a la información de la demanda, a ofertas de empleo y cursos de formación, al tiempo que mejora los recursos digitales para las empresas, de forma que pueden publicar sus ofertas de empleo y gestionar las candidaturas presentadas con más agilidad y de forma más autónoma.

Esta digitalización es la que permite, por ejemplo, que el personal de las oficinas de empleo disponga de más información y más tiempo para ofrecer una atención más personalizada, por lo que el SAE ha puesto en marcha este mes de octubre el Plan T-Activamos. Se trata de una iniciativa dirigida a movilizar a 24.000 demandantes de empleo de Andalucía, unos 3.000 por provincia, que renuevan telemáticamente sus demandas de empleo, pero no han solicitado ni recibido ningún servicio del SAE, ni formación, ni asesoramiento, ni participación en programas de empleo, en los últimos 24 meses.

Las áreas territoriales de empleo se configuran como unidades administrativas de acceso a los servicios y la atención continuada a las personas demandantes de empleo, futuras empleadoras, otras administraciones y a las familias, para aportar la información necesaria para una adecuada planificación, ejecución y evaluación de las políticas activas de empleo en el territorio. Junto con las oficinas de empleo y las direcciones provinciales conforman la estructura periférica del Servicio Andaluz de Empleo. En la actualidad la conforman 45 unidades, distribuidas entre las ocho provincias: 3 en Almería, 6 en Cádiz, 6 en Córdoba, 6 en Granada, 5 en Huelva, 4 en Jaén, 6 en Málaga y 9 en Sevilla.