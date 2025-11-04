¿Qué es el ramal central y por qué es tan importante para Córdoba?

El ramal central ferroviario es la conexión vía tren entre Zaragoza y Algeciras pasando por Madrid, Córdoba y Antequera. Sobre ese corredor central, una vez se haya adaptado, se podrá crear o activar la autopista ferroviaria, que permitirá transportar camiones sobre trenes, sacando a estos vehículos de las carreteras, lo que acortará tiempos de transporte y reducirá las emisiones de gases contaminantes.

La puesta en marcha del ramal central y su adaptación a esa autopista ferroviaria, clave para la conexión de los corredores Atlántico y Mediterráneo, está tardando más de lo previsto. El objetivo, según dijo en su día el Gobierno, era que estuviera operativo a finales de 2024, pero esto no ha ocurrido.

Corredor ferroviario Zaragoza-Algeciras. / CÓRDOBA

¿Por qué es importante para Córdoba?

Córdoba se encuentra en el medio del ramal central, por lo que tiene una posición estratégica tanto para la conexión como para el paso del tránsito ferroviario de mercancías (aunque también de pasajeros). El objetivo de Córdoba es convertirse en nodo logístico, pues tiene todo lo necesario para conseguirlo. Una posición privilegiada, un parque logístico al lado de las vías del tren (en El Higuerón) y un proyecto en marcha que precisa de todas las conexiones posibles: la Base Logística del Ejército de Tierra.

Movimiento económico, atracción de empresas y generación de empleo son las consecuencias naturales del desarrollo del ramal central para Córdoba. Por ejemplo, las empresas que se instalen en Córdoba podrían llevar sus productos rápidamente al puerto de Algeciras, que es uno de los más activos de Europa. Hay beneficios medioambientales, pues se reducirían de forma considerable el tránsito de camiones por las carreteras también (se estima que la reducción de camiones en las carreteras andaluzas será de 20.000 al año).

Puerto de Algeciras. / CÓRDOBA

Además, históricamente, las grandes inversiones ferroviarias se han centrado sobre todo en el literal mediterráneo, lo que ha relegado a las provincias de interior. El desarrollo, por lo tanto, del ramal central también sería un elemento de vital importancia para la cohesión territorial y para poner freno a la despoblación.

¿Se ha hecho algo?

Sí, Adif ha adjudicado ya varios contratos para la adaptación del corredor central, especialmente para adaptar túneles y vías para que puedan circular las máquinas sobre las que se montarán los camiones. Además, se están ampliando ya muchos apartaderos y estaciones para trenes de hasta 750 metros de largo.

Parque logístico de El Higuerón, en Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Sin embargo, las provincias que se verán beneficiadas por este proyecto no están contentas del todo. La razón, que no se está aplicando la celeridad que entienden necesaria para que el ramal esté listo cuanto antes. Además de Córdoba, otros municipios como Algeciras o Antequera han reclamado que se actúe con rapidez para potenciar todos los beneficios del proyecto y para ganar competitividad frente a otros territorios, especialmente de África, que están creciendo de manera exponencial en materia de transporte de mercancías durante los últimos años.