El PSOE de Córdoba pide indemnizar al carnicero del mercado de El Naranjo y advierte de posibles nuevos desahucios

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, culpa al alcalde de desahuciar y no indemnizar por el lucro cesante al carnicero del mercado municipal del barrio de El Naranjo y lo responsabiliza del fin acelerado que están sufriendo, a su juicio, estos espacios de comercio de proximidad. En rueda de prensa, la viceportavoz del grupo municipal socialista ha hablado de "precariedad" para calificar la situación en la que se mantienen algunos pequeños comerciantes "sin que el gobierno del PP ejerza su responsabilidad en el mantenimiento de estas instalaciones.

La concejala del PSOE se ha referido en concreto al caso de Rafael Jiménez, el carnicero del mercado de El Naranjo, cuyo desahucio se ha materializado este lunes con la aprobación en la junta de gobierno local de la salida de su puesto. El del carnicero Rafael era ya el único puesto que quedaba abierto en el mercado de El Naranjo. Tras 38 años de servicio debe abandonar el mercado, porque el Ayuntamiento tiene intención de construir allí un centro municipal para mayores. Con la salida del carnicero de El Naranjo, González cree que "se ha encendido una alerta roja para el resto de los mercados de la capital al haberse creado un precedente".

La concejala del PSOE Mamen González. / CÓRDOBA

Casi la mitad de los puestos, vacíos

La edil ha apuntado de que el 43,5% de los puestos en los mercados de abastos de Córdoba están vacíos y que todos menos el de la plaza Corredera, el único mercado que la Delegación de Mercados ha regularizado, están en precario “porque para el gobierno de Bellido y el PP se tratan de piezas prescindibles en la economía local de la ciudad”. “Estamos volcando la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de tener en orden los mercados en las espaldas de los comerciantes”, ha dicho González, que para rechazar la “justificación perversa” del Ayuntamiento para echar al carnicero de El Naranjo.

Indemnización

En este sentido, González ha condenado el hecho de que el PP quiera "enfrentar" a mayores y comerciantes aduciendo, “cuando a este comerciante, Rafael, se le desahucia a un año y poco de su jubilación sin derecho a nada porque tiene la licencia caducada desde 2018, algo que es responsabilidad del Consistorio, y lo único que le ofrecen es trasladarse a otro mercado y empezar de cero sin cartera de clientes ni nada”.

Por todo ello, el PSOE ha pedido al Ayuntamiento que repiense esta decisión y compense a este comerciante para cubrir lo que va a dejar de ganar hasta su jubilación, "porque si tenía la licencia caducada era por dejación e irresponsabilidad del Gobierno local”, ha concluido diciendo Mamen González. Rafael Jiménez reclamó al Ayuntamiento una indemnización por los meses que dejará de percibir ingresos: "¿Sabéis cuánto ha dicho que gana al mes por estar ahí y lo que pide para que le permitan jubilarse o se lo compense? 1.100 euros mensuales. Estamos echando a la calle a una persona que realiza su actividad y presta un servicio esencial", ha concluido diciendo la concejala.