La Policía detiene a tres personas en Córdoba y Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método del 'loverboy'

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a tres personas por su presunta participación en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el marco de la Operación Cano, conjunta entre los agentes pertenecientes a Extranjería y Fronteras de Dos Hermanas (Sevilla) y de Córdoba. El entramado sometía a las mujeres un control férreo y condiciones inhumanas, en ocasiones eran rociadas con agua fría para mantenerlas despiertas.

Captadas con engaños y falsas promesas

La organización criminal captaba a las víctimas, entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas seducían en su país de origen utilizando el conocido método del loverboy, consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza. Con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución.

Según avanzaban las diligencias, los agentes pudieron constatar que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

Agua fría en la cara para mantenerlas despiertas

La investigación, desarrollada con la colaboración de una ONG especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable, quienes controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, obligándolas a enviar su ubicación y a trabajar sin descanso, incluso enfermas. Sin horario y continuamente disponibles, eran rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas despiertas y activas en el trabajo.

Las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención. Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores, pero al llegar a España fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas.

La operación, fruto de una larga investigación coordinada entre los agentes de Extranjería y Fronteras de Córdoba y Dos Hermanas, ha culminado con la detención de los tres principales implicados, que han pasado a disposición judicial.