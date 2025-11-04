El paro baja en Córdoba y registra el mejor mes de octubre en los últimos 18 años

Tras una leve subida en el mes de septiembre, el paro vuelve a registrar un descenso en la provincia de Córdoba en octubre, y lo hace en 288 personas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Así, en Córdoba hay 52.384 parados registrados en el mes de octubre, un 0,55% menos que en septiembre y un 9,06% menos que hace un año, cuando había 5.217 parados más. Hay que remontarse al año 2007 para encontrar un mejor dato en un mes de octubre, pues para ese entonces había 49.670 parados, una cifra que comenzó a subir a partir de entonces por la crisis del ladrillo. Esto indica que el de 2025 es el mejor mes de octubre para el empleo en Córdoba desde hace al menos 18 años.

Como se repite mes tras mes con los datos del paro, del total de personas desempleadas, la mayoría son mujeres, hasta 33.043 por 19.341 hombres. Por edad, 4.579 parados son menores de 25 años, aunque la mayoría se encuentran en la franja de los mayores de 45, con 29.166 personas.

Córdoba sale así bien parada de los datos de este mes, donde en España el número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de octubre ha subido en 22.101 personas respecto al mes de septiembre (0,91%).

Por sectores

La caída del paro se registra en casi todos los sectores, menos en servicios, donde, además, se concentra la mayor parte de los desempleados, con 34.947 parados, mientras que 4.529 pertenecen a la industria, 3.794 a la construcción y 3.496 a la agricultura. Así, la única subida mensual del desempleo se registra en el sector servicios, con 70 personas paradas más con respecto a septiembre. Por el contrario, el paro cayó en la construcción, en 69 personas menos desempleadas en octubre, y en la agricultura, donde se contabilizó un descenso de 94 personas, así como en la industria, donde la caída fue de 100 personas.

Según el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba hubo en octubre 110.229 personas demandantes de empleo, la mayoría de ellas mujeres (68.971). Un total de 39.905 de las personas demandantes están en la capital.