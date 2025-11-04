La Junta respalda los actos conmemorativos del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, y la presidenta de la Federación Kamira, Carmen Santiago, han asistido este martes en la Filmoteca de Andalucía a la celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, que prevé la proyección de una serie de películas y documentales.

Durante su intervención, Sánchez se ha referido a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las que ha manifestado que "Andalucía no se puede entender sin la presencia del pueblo gitano". Así, la delegada de Inclusión Social considera "fundamental que la sociedad se dé cuenta de la importancia de este pueblo en nuestra sociedad, su vitalidad, costumbres y que nos ha enseñado mucho y nos enseña a los demás".

"El pueblo gitano forma parte de la esencia de Andalucía y de la riqueza de nuestra tierra. No se puede entender quiénes somos ni nuestra forma de vivir sin reconocer la enorme aportación del pueblo gitano a nuestra cultura y a nuestra identidad como andaluces", ha subrayado la delegada territorial.

Sánchez ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de la comunidad gitana, "porque la Andalucía que queremos se construye desde la diversidad y con la participación de todos y todas".

En este sentido, ha valorado el trabajo que se viene realizando desde el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, "un espacio de diálogo y colaboración en el que participan administraciones, entidades y asociaciones, que están haciendo posibles avances reales en materia de inclusión, educación y lucha contra la discriminación".

"Seguiremos trabajando, de la mano de las asociaciones y de los propios representantes del pueblo gitano, para garantizar la igualdad efectiva y combatir cualquier forma de discriminación. El pueblo gitano no solo es parte de nuestra historia, sino también del presente y del futuro de Andalucía", ha concluido Sánchez.

Por su parte, la presidenta de Kamira, Carmen Santiago, ha puesto de manifiesto la "aportación que el pueblo gitano ha hecho a la cultura española en estos 600 años, especialmente en Andalucía".

Las actividades programadas contemplan un ciclo de cine sobre cultura gitana, que incluye cuatro películas representativas "para cambiar la imagen a veces negativa del pueblo gitano", según ha señalado Santiago.

Las películas son 'La Leyenda del Tiempo', 'Chaplin, espíritu gitano', así como un documental que refleja las vidas de distintas mujeres gitanas con distintos perfiles, además de un cortometraje de Pilar Távora sobre costaleros y dos artistas, como Fernanda y Bernarda, en un corto de 60 minutos.