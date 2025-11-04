Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba martes 4 de noviembre de 2025
Casa Árabe
Conferencia de María Jesús Viguera
En el marco del ciclo Semblanzas Cordobesas, tendrá lugar la conferencia Yusuf al-Fihri, emir de al-Ándalus, a cargo de María Jesús Viguera . Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Exposición fotografía
‘Los latidos del silencio’
Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 10.00 a 18.00 horas.
Exposición
Continúa la muestra de Rosa Aguilar titulada ‘Los grabadores’
La artista plástica Rosa Aguilar, quien formó parte de la decimoctava promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, protagoniza la exposición individual Los grabadores. Descubre con la luminosidad habitual de su paleta de colores, diferentes marcas visibles que dejan algunos animales en la naturaleza.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘la hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento, en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Máximo Ortega y Rafa Blanes, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibl. Moreras/ Vallehermoso.
Fco. de Toledo, s/n y Pje. de la Candelaria Heredia.
17.00 horas.
Muestra
‘El cordobés. Grandes éxitos’
Manuel Benítez, El Cordobés, modernizó la fiesta de los toros adquiriendo su persona notoriedad mundial: portadas en la revista ‘Life’, tiene una calle en Las Vegas, protagonizó varias películas y un ‘bestseller’ internacional. Desde los inicios de su carrera se convirtió en un auténtico icono musical y ya retirado siguió protagonizando muchos discos en las sucesivas décadas. Hasta el 16 de noviembre.
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza Maimónides, 3.
De 08.15 a 20.15 horas.
