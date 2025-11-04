Los fallecidos en Córdoba el martes 4 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 5 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Mounir Al Nahlawi Ragheb

La Inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Teresa Castillero Ruiz

La Inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio La Fuensanta.