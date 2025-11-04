Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 4 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 5 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Mounir Al Nahlawi Ragheb

La Inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Teresa Castillero Ruiz

La Inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  3. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  4. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  5. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  6. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  7. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  8. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba

La Junta respalda los actos conmemorativos del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España

La Junta respalda los actos conmemorativos del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España

'Café con Ciencia' cumple 15 años en Córdoba acercando la investigación a la sociedad

'Café con Ciencia' cumple 15 años en Córdoba acercando la investigación a la sociedad

Los fallecidos en Córdoba el martes 4 de noviembre

Los fallecidos en Córdoba el martes 4 de noviembre

¿Qué es el ramal central y por qué es tan importante para Córdoba?

¿Qué es el ramal central y por qué es tan importante para Córdoba?

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario

Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario

El cierre de una clínica estética en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos y bonos sin cumplir

El cierre de una clínica estética en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos y bonos sin cumplir

Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo

Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
Tracking Pixel Contents