Facua alerta de que el cierre de una clínica estética en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos y bonos sin cumplir

Facua Córdoba ha denunciado que el cierre de un centro estético ubicado en el Centro Comercial El Arcángel sin previo aviso ha dejado pendientes tratamientos sin finalizar o bonos de estética y láser pendientes a "numerosos clientes".

La federación de consumidores ha señalado en una nota de prensa que 360 Clinics ha cerrado "sin previo aviso" tanto en Córdoba como en el resto del país, dejando a miles clientes "con tratamientos sin finalizar o con bonos de estética y láser pendientes de disfrutar", señala.

Facua Córdoba señala que está recibiendo consultas de afectados que buscan asesoramiento y desean emprender acciones en defensa de sus derechos como consumidores. También recuerda que la empresa está obligada a cumplir los compromisos adquiridos, por lo que, si finalmente no presta los servicios abonados, deberá reintegrar el importe total o la parte proporcional de los tratamientos no realizados. Además, recomienda a los afectados presentar una reclamación ante 360 Clinics, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos en que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato con la empresa, los usuarios también deberán reclamar ante la entidad financiera, informándole del cese de actividad del centro y solicitando la paralización del cobro de los recibos.

Tienda de 360 Clinics en El Arcángel. / AJ González

Asimismo, Facua Córdoba aconseja a los afectados solicitar su historia clínica con el fin de poder reclamar el crédito correspondiente a la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores. También recomienda conservar toda la documentación relativa a pagos y contratos hasta que se haya recuperado la totalidad del dinero.

Las personas que deseen interponer una reclamación contra esta clínica pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento e información sobre los pasos a seguir. También pueden llamar al teléfono 688 954 954 o enviar un correo electrónico a cordoba@facua.org.

La empresa ha emitido un comunicado en su página web señalando que está "trabajando en la reorganización de los servicios" con el objetivo de "atender progresivamente los tratamientos contratados".