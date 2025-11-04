Emacsa aprueba una subida de la tarifa del agua del 2,1% para 2026 y el 1,9% para 2027 en Córdoba

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado este martes la actualización de las tarifas del agua para 2026 y 2027, así como la de los estatutos sociales de la entidad. El proyecto de modificación de las ordenanzas contempla una subida lineal de tarifas del 2,1% para 2026 y del 1,9% para 2027, lo que supondrá -según cifras facilitadas por la empresa- un incremento medio de apenas 0,32 euros mensuales el año próximo y 0,30 euros en 2027 para una factura doméstica tipo (14 m³ bimestrales). Todos los consejeros han votado en contra excepto el Partido Popular. Las tarifas, de cuya subida ya se supo en el mes de septiembre, deben pasar ahora por el Pleno para su aprobación definitiva.

Según ha explicado en un comunicado el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ambas medidas “tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del servicio público, adaptarlo a la nueva legislación y reforzar el compromiso social con todos los cordobeses”. En las antípodas se sitúan las declaraciones de Antonio Hurtado, portavoz del PSOE, que lamenta "la voracidad fiscal" del alcalde, José María Bellido, y advierte que afectarán "a todos los conceptos tarifarios".

Nuevas directivas

Emacsa justifica la subida con el principio de recuperación de costes que marca la Directiva Marco del Agua y a las nuevas exigencias normativas derivadas del Real Decreto 3/2023, que eleva los estándares de calidad del agua de consumo, y del Real Decreto 665/2023. El consejo de administración también ha aprobado la modernización del marco jurídico de la empresa en materia de depuración y reducción del impacto medioambiental. García-Ibarrola ha señalado que esta actualización “permitirá mantener el equilibrio financiero del servicio y asegurar la correcta cobertura de los costes de operación, mantenimiento e inversión, evitando desajustes que podrían afectar a la calidad del abastecimiento y saneamiento en la ciudad”.

En lo que respecta a las medidas sociales y ambientales, el presidente de Emacsa ha subrayado que “introduce además nuevas herramientas para fomentar el consumo responsable, proteger a los usuarios vulnerables y promover la sostenibilidad”. Asimismo, incorpora la facturación por agua no potable destinada a usos específicos previamente autorizados. El presidente ha abundado en el “reconocimiento del carácter esencial y universal del servicio, garantizando el acceso sin exclusión de personas o colectivos en situación de especial vulnerabilidad”.

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, en el consejo de administración de este martes. / CÓRDOBA

Compromiso social

En esa línea, ha destacado también el refuerzo del compromiso social de la empresa, que se refleja en el aumento progresivo de los recursos destinados a ayudas y bonificaciones sociales. En 2025, Emacsa ha destinado algo más de un millón de euros (1.001.887 euros) a bonificaciones sociales, y está previsto que la cifra se incremente un 37% en 2026 y un 40% en 2027 con respecto a este ejercicio. “Este esfuerzo económico consolida la apuesta de la empresa municipal por garantizar que ningún hogar cordobés quede excluido del acceso al agua por motivos económicos”.

Nuevas bonificaciones

A este respecto, lleva consigo una nueva bonificación del 50% para personas con discapacidad y ampliación del 50 al 75% de la bonificación para los participantes en el Certamen Municipal de Patios hasta un consumo de 60 metros cúbicos. Se mantienen igualmente las bonificaciones tradicionales: mínimo vital, familias numerosas, jubilados, pensionistas, desempleados, incentivos por factura digital y ayudas a comunidades que independicen el suministro.

Estatutos

El consejo de administración ha aprobado también el proyecto de modificación de los Estatutos Sociales de Emacsa, que será elevado al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, para su aprobación definitiva. "El nuevo texto moderniza y armoniza el régimen jurídico de la empresa con la legislación vigente, sin alterar su naturaleza de sociedad anónima de capital íntegramente público, y reconociendo expresamente su condición de medio propio personificado del Ayuntamiento de Córdoba, conforme al artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público", informa la empresa. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha criticado "la rapidez" con la que se ha aprobado el nuevo texto, que iba acompañado por un informe jurídico.

Novedades de los estatutos

Entre las principales novedades destaca la actualización del objeto social, incorporando todas las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua. También hay una adaptación de los procedimientos de convocatoria y adopción de acuerdos de la Junta General y del consejo de administración. Asimismo, Emacsa indica que los nuevos estatutos suprimen referencias obsoletas, como el canon concesional. “El agua es un bien público esencial, y nuestra obligación es garantizar su calidad, sostenibilidad y accesibilidad para todos los cordobeses. Estas actualizaciones nos permiten seguir prestando un servicio moderno, solvente y con sensibilidad social”, ha concluido García-Ibarrola.