Detenido por asaltar y robar en un negocio del centro de Córdoba a plena luz del día

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial el pasado sábado, en la zona centro de la ciudad.

A media mañana del sábado 1 de noviembre, el propietario del establecimiento comercial recibió un aviso por el que se le alertaba de que una persona desconocida había accedido al interior de su negocio, que se encontraba cerrado en ese momento. El dueño acudió inmediatamente al lugar, comprobando como una de las ventanas había sido forzada y abierta, por lo que dio aviso a la Policía Nacional.

Rápidamente, una patrulla policial se personó en el establecimiento, ubicado en el centro de Córdoba y accedió al mismo, pudiendo observar como el interior se encontraba revuelto y que habían sustraído la caja registradora y dinero en efectivo.

Realizadas las gestiones de investigación pertinentes, los agentes lograron identificar al presunto responsable de los hechos, siendo localizado en la zona del Sector Sur de la capital el lunes por la mañana, procediendo a su detención y puesta a disposición judicial por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza en establecimiento.