UNIVERSIDAD
Del Cadillac al Seat 600: un viaje por la historia del automovilismo cordobés en el Rectorado de la UCO
El Aula del Motor celebra su décimo aniversario con una exposición que reúne más de cuarenta vehículos clásicos e históricos procedentes de toda la provincia
El Rectorado de la Universidad de Córdoba acoge del 7 al 15 de noviembre, la Exposición de la Historia del Automovilismo en Córdoba, una cita única para conocer la evolución del automóvil en la provincia a lo largo de casi un siglo, desde los primeros modelos de comienzos del XX hasta los icónicos vehículos de los años 80.
Según explica la institución en un comunicado, la muestra está organizada por el Aula del Motor de la Universidad de Córdoba con motivo de su décimo aniversario, la muestra reúne más de cuarenta vehículos clásicos e históricos.Entre las piezas expuestas se encuentran modelos emblemáticos de marcas como Cadillac, Renault, Seat, Ebro o Hotchkiss, que reflejan la evolución técnica, estética y social del motor a lo largo del siglo XX. La muestra incluye desde turismos de los años 50 y 60 hasta vehículos industriales y de servicio público, cuidadosamente restaurados y conservados por coleccionistas y entidades locales.
Además, el público podrá reservar visitas guiadas impartidas por estudiantes del Grado en Historia de la Universidad de Córdoba, quienes ofrecerán una mirada divulgativa y patrimonial sobre el valor cultural de cada vehículo.
El calendario oficial de actividades que incluye las visitas, charlas y actos conmemorativos del 10º aniversario del Aula del Motor, puede consultarse y se actualiza en tiempo real en la web del evento.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba