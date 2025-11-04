Del Cadillac al Seat 600: un viaje por la historia del automovilismo cordobés en el Rectorado de la UCO

El Rectorado de la Universidad de Córdoba acoge del 7 al 15 de noviembre, la Exposición de la Historia del Automovilismo en Córdoba, una cita única para conocer la evolución del automóvil en la provincia a lo largo de casi un siglo, desde los primeros modelos de comienzos del XX hasta los icónicos vehículos de los años 80.

Según explica la institución en un comunicado, la muestra está organizada por el Aula del Motor de la Universidad de Córdoba con motivo de su décimo aniversario, la muestra reúne más de cuarenta vehículos clásicos e históricos.Entre las piezas expuestas se encuentran modelos emblemáticos de marcas como Cadillac, Renault, Seat, Ebro o Hotchkiss, que reflejan la evolución técnica, estética y social del motor a lo largo del siglo XX. La muestra incluye desde turismos de los años 50 y 60 hasta vehículos industriales y de servicio público, cuidadosamente restaurados y conservados por coleccionistas y entidades locales.

Cartel de la Exposición de la Historia del Automovilismo en Córdoba. / CÓRDOBA

Además, el público podrá reservar visitas guiadas impartidas por estudiantes del Grado en Historia de la Universidad de Córdoba, quienes ofrecerán una mirada divulgativa y patrimonial sobre el valor cultural de cada vehículo.

El calendario oficial de actividades que incluye las visitas, charlas y actos conmemorativos del 10º aniversario del Aula del Motor, puede consultarse y se actualiza en tiempo real en la web del evento.