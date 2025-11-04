Ayuntamiento
Hacemos Córdoba exige un plan de choque para que se repinten los pasos de peatones
La coalición de izquierdas asegura que hay un "evidente deterioro" en muchos puntos de la ciudad por la "falta de mantenimiento"
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde, José María Bellido, que ponga en marcha un plan de choque de repintado de los pasos de peatones, ante el “evidente deterioro” que presentan en numerosos puntos de la ciudad. La coalición señala que “la falta de mantenimiento es ya una seña de identidad del actual gobierno municipal, y que el estado de los pasos de peatones es solo un ejemplo más del abandono que sufre Córdoba”.
La coalición señala que “la falta de mantenimiento es ya una seña de identidad del actual gobierno municipal, y que el estado de los pasos de peatones es solo un ejemplo más del abandono que sufre Córdoba”. En muchos barrios las marcas viales son "prácticamente inexistentes, lo que supone un peligro real para la seguridad de los vecinos y vecinas, especialmente para personas mayores, menores y personas con movilidad reducida”, explican en una nota de prensa.
"Dejadez en todos los distritos"
Desde Hacemos Córdoba recuerdan que llevan meses denunciando la “ausencia de un mantenimiento constante” en la ciudad: "el deterioro de plazas, parques, zonas infantiles o arbolado es una muestra de la dejadez que se extiende por todos los distritos. Ahora hablamos de algo tan básico como los pasos de peatones, que son esenciales para la seguridad vial y para garantizar una movilidad segura”, apuntan desde el grupo municipal.
En los últimos días, Hacemos Córdoba ha recibido “numerosas quejas vecinales por el mal estado de estos pasos”, especialmente en zonas como Arcángel, Levante, Santa Rosa, Almogávares, el entorno del hospital Reina Sofía y en distintas barriadas periféricas.
Seguridad de los vecinos
El grupo municipal señala además que, aunque recientemente se han aprobado actuaciones en determinados barrios, estas intervenciones se quedan "muy cortas, ya que mantener los pasos de peatones en óptimas condiciones es garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas”.
Asimismo, Hacemos Córdoba considera necesario “revisar” el viario en los entornos de los pasos de peatones, ya que “en muchos casos la colocación de contenedores u otros elementos urbanos obstaculiza la visibilidad de los vehículos y supone un riesgo añadido para las personas que cruzan”.
Desde el grupo municipal también insisten en que “sería importante que el gobierno municipal se sentara con las asociaciones vecinales y los consejos de distrito, ya que existen peticiones razonables de pasos de peatones temporales que los vecinos piden mantener de forma permanente, como ocurre en la calle Pintor Arbasia, junto a la parada de autobús”.
Por todo ello, Hacemos Córdoba exige al alcalde que “actúe de inmediato y que ponga en marcha un plan de choque que priorice la seguridad de los peatones, garantizando el correcto mantenimiento, repintado y adecuación del entorno de los pasos de peatones en todos los barrios de Córdoba”.
