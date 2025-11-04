Córdoba opta por una iluminación navideña más tradicional y repite espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde

La primera semana de diciembre (el día está por decidir), Córdoba encenderá su Navidad. El Ayuntamiento de Córdoba, de la mano de la empresa pontanesa Iluminaciones Ximénez, instala estos días el alumbrado y las luces navideñas que decorarán las principales calles del centro y de los barrios con un acento, en esta ocasión, más tradicional. Los delegados de Infraestructuras y Fiestas y Tradiciones Populares, Miguel Ruiz Madruga y Julián Urbano, dieron a conocer este martes las novedades de esta decoración navideña, que opta por motivos más clásicos y cordobeses.

En este sentido, los ediles del PP explicaron que se han cambiado los motivos de la iluminación navideña para hacerlos "más uniformes estéticamente" y se han seleccionado "motivos claramente navideños" que potencian lazos, estrellas y campanas en detrimento de los papás noeles en una clara apuesta por un diseño más tradicional.

Los delegados de Infraestructuras y Fiestas y Tradiciones Populares, Miguel Ruiz Madruga y Julián Urbano, en la calle Cruz Conde. / AJ González

1,7 millones de luces

En total en Córdoba, se van a instalar 1.739.370 puntos de luz, en 360 arcos luminosos, con 79 motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, un pino y estructuras 3D, 9 letreros luminosos y árboles iluminados (161 medianos y 6 grandes). El gobierno municipal espera que el alumbrado navideño refuerce el comercio local y que "la ilusión y la economía" vayan de la mano.

Entre los atractivos de la decoración navideña de 2025 -de la programación no se ha anunciado mucho porque está aún en contratación-, se encuentra un año más el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, que será "sostenible e inclusivo". Los operarios se encuentran ya instalando el montaje técnico que hace posible este espectáculo, que este año será igual que el pasado aunque traerá novedades musicales que tampoco se han desvelado todavía, si bien se apuntan "temas muy bonitos y muy cordobeses". El motivo de estas luces en Cruz Conde es la simulación de un cielo estrellado.

Número de luces

En Cruz Conde se instalarán 21 pórticos para formar el túnel con pilares de 12 metros de altura y 5,5 de anchura que generan ese efecto de cielo estrellado. El montaje completo tendrá 487.000 puntos led de bajo consumo, de los que 49.680 se instalarán en los magnolios de la calle, además de 100 estrellas suspendidas en el túnel que conservarán ese efecto luminoso de día. "Es un espectáculo sostenible porque es de bajo consumo y reduce la huella de carbono y es un modelo inclusivo porque está pensado para personas con problemas sensoriales", ha indicado Ruiz Madruga. En este sentido, el espectáculo de la calle Cruz Conde en Córdoba incluye un "bucle magnético" para que las personas con audífonos o implantes cocleares puedan oír mejor la música y el sonido del evento, y además habrá franjas horarias donde la música se escuchará a menos decibelios.

"El ámbito objetivo es la colocación de las luces, el ámbito subjetivo es el aprovechamiento de Córdoba y de los cordobeses, no solo en disfrutar, sino también acompañar en ese comercio de Córdoba para intentar favorecerlo el máximo", ha añadido Julián Urbano sobre la campaña navideña.