Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario

Los alcaldes de Córdoba, Algeciras y Antequera, junto a empresarios y representantes de la Junta de Andalucía, han exigido este martes la celeridad en las inversiones para desarrollar el ramal central ferroviario, es decir, la autopista ferroviaria que debe conectar Algeciras y Zaragoza y, de ahí, al resto de Europa. La petición la han hecho en el Foro Ramal Central, organizada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec) y celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de la ciudad.

La clave, han insistido, es que esta infraestructura es crucial para la competitividad logística y el desarrollo económico del sur de Europa. La necesidad de acelerar las inversiones radica en varias bases, una de ellas, el ser más competitivos frente a rivales como Tánger Med (puerto marítimo del norte de Marruecos, donde las exigencias medioambientales, por ejemplo, no son tan duras como en Europa); y, a la misma vez, aprovechar factores como la implantación en Córdoba de la Base Logística del Ejército de Tierra, que podría suponer el impulso estratégico definitivo. Además de esta competitividad, también han destacado que el ramal es fundamental para la cohesión territorial.

Asistentes al foro, organizado por el Imdeec en el CRV. / A. J. GONZÁLEZ

La BLET "nos va a ayudar mucho"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado que ante el actual "momento crítico internacional" lo necesario es "reforzar y asentar las fortalezas", como la capacidad del puerto de Algeciras. En este punto, ha lamentado que el puerto "está incompleto por el lado tierra", de ahí que sea necesario impulsar de forma definitiva la autopista ferroviaria. Landaluce ha valorado que la Base Logística "nos va a ayudar mucho", pero también ha apostillado que "Europa no mira al sur" y ha insistido en que "sí o sí tenemos que seguir reclamando esas inversiones y acelerarlas".

Mientras, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entiende que Córdoba está actualmente "en un proceso de transformación", pero también que para "poder dar un salto de calidad, para todavía ir a más, para que ganemos en competitividad, necesitamos esta autovía ferroviaria". En este sentido, Bellido ha dicho que "se está corriendo mucho en la otra parte del corredor, la del Mediterráneo [...] y nos parece genial", pero "nosotros necesitamos que también vaya al mismo ritmo de inversión esta parte del ramal porque, además, tiene un elemento añadido, que es el de la cohesión territorial".

Los alcaldes de Antequera, Córdoba y Algeciras, durante un momento del foro. / A. J. GONZÁLEZ

Vocación logística

El alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón, también ha reseñado la "vocación logística" de los tres territorios y ha recordado que Antequera, Córdoba y Algeciras son "absolutamente vitales para la articulación logística y del transporte Andalucía".

Por su parte, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha hecho un repaso por las inversiones que ha realizado la Junta en materia logística y de desarrollo en este sentido y ha pedido al Gobierno central que apoye "de manera decidida" este ramal central porque, en su opinión, "vamos tarde".

De parte de los empresarios ha hablado el presidente de CECO, Antonio Díaz, quien ha manifestado, como ya lo ha hecho en más de una ocasión, que "los camiones tendrán que ir encima de los trenes", en alusión a esa autopista ferroviaria, que permitirá subir los vehículos a los trenes y sacarlos de las carreteras.