Carmen González enfría el debate de la sucesión de Antonio Hurtado y señala las andaluzas como objetivo del PSOE

Carmen González ha enfriado este martes el debate sucesorio tras el anuncio de Antonio Hurtado de no volver a ser candidato del PSOE en Córdoba. La número 2 del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital no ha querido pronunciarse sobre la pregunta que la prensa le lleva haciendo desde la semana pasada, cuando se supo que Hurtado daba un paso al lado: "¿Será candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba?" La concejala socialista, que se ha perfilado desde la salida de Isabel Ambrosio de Capitulares como posible alcaldable y siempre ha salido en todas las quinielas, ha querido zanjar el tema con un lacónico "no toca".

Solo ha concedido una reflexión sobre el futuro de su partido en el escenario de las municipales de 2027: el candidato o candidata de la lista del PSOE será elegido --ha dicho-- con el procedimiento orgánico de las primarias. Así ocurrió cuando Hurtado se convirtió en candidato en 2023 y disputó el puesto a la concejal Carmen Victoria Campos.

Antonio Hurtado y Carmen González, en el Pleno de Córdoba. / Manuel Murillo

Ligada al PSOE desde las Juventudes

Carmen González Escalante (Córdoba, 1986) es ingeniería informática de sistemas en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba. Fue delegada de Fomento y Promoción de la ciudad, presidenta del Imdeec y portavoz del grupo municipal socialista en el mandato 2015-19, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) en el periodo 2010-2011 y miembro del Consejo Social de la UCO desde 2009 hasta 2012. En el PSOE, Carmen González ha sido secretaria de Educación y Universidades de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), milita en la Agrupación de Distrito Poniente Norte del PSOE de Córdoba y en la actualidad es miembro del comité provincial del PSOE cordobés y secretaria de Educación y Universidad de la Ejecutiva.

Elecciones andaluzas

Para Carmen González, y también para el propio Antonio Hurtado, el objetivo ahora son las elecciones andaluzas que Juanma Moreno tendrá que convocar en el plazo máximo de 7 meses. "Ahora la cita electoral que toca es la de las autonómicas; todos los esfuerzos del PSOE están centrados en sacar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía", ha asegurado para subrayar su importancia: "Es tan importante lo que nos jugamos los andaluces y los cordobeses respecto a la cita, que de verdad todos nuestros esfuerzos están centrados ahí", ha reiterado.

Nuevo portavoz

Al margen de la estrategia política del PSOE de caras a las elecciones andaluzas, lo cierto es que la secretaria provincial, Rafi Crespín, deberá nombrar más temprano que tarde nuevo portavoz del grupo municipal socialista para ir despejando el camino hacia el horizonte del 2027. Desde la sede socialista tampoco han querido pronunciarse sobre esta cuestión que Antonio Hurtado ha precipitado al anunciar su marcha en diferido a dos años de las municipales. El edil ha dicho que dejará de ser portavoz cuando el PSOE se lo pida, pero que el acta de concejal en principio la mantendrá hasta el final del mandato.