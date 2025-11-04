Reportaje
La brecha digital, una frontera invisible en los asentamientos chabolistas de Córdoba
Cruz Roja enseña a los habitantes de los campamentos de chabolas a pedir cita sanitaria, renovar el paro o usar la Cl@ve y el certificado digital para romper la barreras tecnológicas que los mantienen alejados de sus propios derechos
Vivir diez años sin un médico de cabecera asignado o sin tarjeta sanitaria para los hijos no es raro en los asentamientos chabolistas de Córdoba habitados mayoritariamente por rumanos. La brecha digital se acentúa con el pasar de los años y los avances tecnológicos y muchos no saben pedir una cita on line, no tienen acceso a internet o no entienden los requisitos administrativos como la Cl@ve PIN o el certificado digital. Esta realidad les aleja del sistema público y de sus propios derechos.
Cruz Roja ha detectado que hay una necesidad muy importante y quiere formar a los habitantes de los asentamientos de Córdoba en esta materia a través de los proyectos Click-a, una iniciativa de inclusión digital para personas en situación de vulnerabilidad, y el de atención a personas vulnerables de asentamientos de la ciudad. La asistencia, una especie de formación a pie de calle y fuera de un aula, incluye explicaciones prácticas sobre cómo diferenciar el centro de salud del hospital para pedir citas, o cómo cambiar de médico de cabecera cuando los hijos pasan de pediatría a medicina general. Les enseñan a vivir sin miedo a la administración electrónica.
Eva Arévalo, responsable del programa de asentamientos explica que «el nivel educativo es muy bajo y el acceso a la tecnología muy limitado y eso convierte cualquier trámite en una barrera enorme». Por eso han decidido acercar esta especie de formación a sus propios hogares, uniendo por primera vez los dos proyectos tras detectar esa necesidad.
Pedir una cita médica desde el móvil puede ser algo cotidiano para cualquiera, pero para ellos se convierte en un problema. Y es que el móvil, la Cl@ve y el certificado digital son ahora las llaves del sistema público a todos los niveles. Ana Trapero Raigón, técnica de Cruz Roja y del proyecto Click-a le explica con paciencia a varias familias de un asentamiento ubicado en Las Quemadas lo que tienen que hacer para pedir citas médicas o renovar el paro en el SAE, dos de las principales demandas. Usa sinónimos si no la entienden, se mete en sus móviles, descarga las aplicaciones e intenta enseñarles a usarlas por ellos mismos. Algunos muestran un poco de reticencia, miedo a quizás apuntar algún dato mal o hacer click donde no deben, pero Ana, junto con su compañero Alfonso Cabello, intenta darles la seguridad de que van a hacerlo bien y van a hacerlo solos, porque la barrera no es solo técnica, es también emocional.
El acceso a la sanidad
El objetivo no es solo ayudar, sino que sean lo más independientes posible en el uso de la tecnología, aunque solo a través del móvil, la herramienta que muchos de ellos tienen a su alcance y con ciertas limitaciones. «Queremos eliminar la barrera digital que los separa de derechos básicos como la salud o las prestaciones sociales» agrega Eva Arévalo, que explica que uno de los objetivos más importantes también es ayudarles a hacer un mejor uso del sistema público, sobre todo del sanitario.
El difícil acceso a las nuevas tecnologías dificulta también el uso de la sanidad pública y, sobre todo, de la medicina preventiva, que no suelen usar porque «están acostumbrados a acudir a urgencias por el difícil acceso a las citas», añade. La idea de Cruz Roja es llevar este proyecto a todos los asentamientos de la ciudad e ir haciendo seguimiento de sus avances y necesidades para intentar eliminar una barrera de exclusión que cada vez se hace más fuerte.
