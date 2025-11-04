La brecha digital, una frontera invisible en los asentamientos chabolistas de Córdoba

Vivir diez años sin un médico de cabecera asignado o sin tarjeta sanitaria para los hijos no es raro en los asentamientos chabolistas de Córdoba habitados mayoritariamente por rumanos. La brecha digital se acentúa con el pasar de los años y los avances tecnológicos y muchos no saben pedir una cita on line, no tienen acceso a internet o no entienden los requisitos administrativos como la Cl@ve PIN o el certificado digital. Esta realidad les aleja del sistema público y de sus propios derechos.

Cruz Roja ha detectado que hay una necesidad muy importante y quiere formar a los habitantes de los asentamientos de Córdoba en esta materia a través de los proyectos Click-a, una iniciativa de inclusión digital para personas en situación de vulnerabilidad, y el de atención a personas vulnerables de asentamientos de la ciudad. La asistencia, una especie de formación a pie de calle y fuera de un aula, incluye explicaciones prácticas sobre cómo diferenciar el centro de salud del hospital para pedir citas, o cómo cambiar de médico de cabecera cuando los hijos pasan de pediatría a medicina general. Les enseñan a vivir sin miedo a la administración electrónica.

Eva Arévalo, responsable del programa de asentamientos explica que «el nivel educativo es muy bajo y el acceso a la tecnología muy limitado y eso convierte cualquier trámite en una barrera enorme». Por eso han decidido acercar esta especie de formación a sus propios hogares, uniendo por primera vez los dos proyectos tras detectar esa necesidad.

Taller de inclusión digital en un asentamiento rumano con Cruz Roja / MANUEL MURILLO

Pedir una cita médica desde el móvil puede ser algo cotidiano para cualquiera, pero para ellos se convierte en un problema. Y es que el móvil, la Cl@ve y el certificado digital son ahora las llaves del sistema público a todos los niveles. Ana Trapero Raigón, técnica de Cruz Roja y del proyecto Click-a le explica con paciencia a varias familias de un asentamiento ubicado en Las Quemadas lo que tienen que hacer para pedir citas médicas o renovar el paro en el SAE, dos de las principales demandas. Usa sinónimos si no la entienden, se mete en sus móviles, descarga las aplicaciones e intenta enseñarles a usarlas por ellos mismos. Algunos muestran un poco de reticencia, miedo a quizás apuntar algún dato mal o hacer click donde no deben, pero Ana, junto con su compañero Alfonso Cabello, intenta darles la seguridad de que van a hacerlo bien y van a hacerlo solos, porque la barrera no es solo técnica, es también emocional.

El acceso a la sanidad

El objetivo no es solo ayudar, sino que sean lo más independientes posible en el uso de la tecnología, aunque solo a través del móvil, la herramienta que muchos de ellos tienen a su alcance y con ciertas limitaciones. «Queremos eliminar la barrera digital que los separa de derechos básicos como la salud o las prestaciones sociales» agrega Eva Arévalo, que explica que uno de los objetivos más importantes también es ayudarles a hacer un mejor uso del sistema público, sobre todo del sanitario.

El difícil acceso a las nuevas tecnologías dificulta también el uso de la sanidad pública y, sobre todo, de la medicina preventiva, que no suelen usar porque «están acostumbrados a acudir a urgencias por el difícil acceso a las citas», añade. La idea de Cruz Roja es llevar este proyecto a todos los asentamientos de la ciudad e ir haciendo seguimiento de sus avances y necesidades para intentar eliminar una barrera de exclusión que cada vez se hace más fuerte.