El Ayuntamiento de Córdoba cerrará los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados este miércoles

El Ayuntamiento de Córdoba cerrará este miércoles, 5 de noviembre, los parques públicos de la ciudad ante la posibilidad de fuertes lluvias y tormentas que pueden venir acompañdos incluso de la formación de tornados. El Consistorio cordobés toma esta medida después de que la Aemet haya decretado el aviso amarilloen toda la provincia de Córdoba para la jornada del miércoles. Tanto la Sierra como la Campiña y la Subbética están en alerta por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como por aviso de tormentas que pueden venir acompañadas de la formación de tornados. El aviso de la Aemet comienza a las 16.00 horas del miércoles y se prolonga el resto de la jornada hasta el jueves 6 de noviembre.

Otros temporales

La última vez que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a esta medida de precaución fue el pasado 29 de octubre, cuando la previsión de lluvia también era alta. Habitualmente, el cierre de parques por condiciones meteorológicas adversas viene acompañado por el cierre de otras instalaciones como el Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico. La ciudad de Córdoba ha sufrido en los últimos meses varios episodios por fuertes lluvias y rachas de viento como el paso de Bernard, que ocasionó numerosos daños materiales e incluso una víctima mortal en octubre del 2023. El año pasado, también en el mes de octubre fue la tormenta Berenice la que puso en aviso rojo a la ciudad. En marzo del 2024, el paso de un tornado también causó numerosos daños en la ciudad sobre todo en el arbolado.

Las autoridades locales llaman a extremar las precauciones y evitar traslados y movimientos innecesarios en las horas del aviso amarillo.