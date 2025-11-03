Vitalia sumará este mes 150 plazas y 30 empleos en su nueva residencia de mayores

La obra de la nueva residencia Vitalia Delicias, situada en la calle Isla de Tabarca, ya ha terminado y en cuestión de días, Córdoba sumará 150 nuevas plazas para residencia de mayores. La cordobesa Marta Porras será la persona que llevará el timón en este proyecto, que ha abierto sus puertas estos días a las personas interesadas en conocer las instalaciones.

«El 95% de las habitaciones de la residencia son individuales aunque también tenemos ocho compartidas, un total de 16 plazas, que reservaremos para matrimonios y familiares», explica.

Esta residencia no tendrá plazas concertadas, serán todas privadas, aunque está acreditada por la Junta de Andalucía para atender a personas con dependencia en grado 2 y 3 que cuenten con una prestación vinculada al servicio, una ayuda económica destinada a cubrir parte del coste, según explica Porras.

Residencia Vitalia en la calle Isla Tabarca, en Córdoba. / Manuel Murillo

El precio de una plaza en Vitalia Delicias varía según el grado de dependencia de la persona y del tipo de habitación que elija, ya que en el edificio hay habitaciones estándar, pero también hay suites y habitaciones con terraza a los espacios al aire libre que rodean a la residencia. La horquilla de precios es amplia y va desde unos 1.900 euros a 2.900 euros mensuales.

Hasta el día de la inauguración, que será inminente, pero todavía no tiene fecha, no entrarán a vivir los primeros residentes. De momento, según la directora, hay 36 habitaciones reservadas, pero esperan que el resto se cubra rápidamente debido a la larga lista de espera que hay en las residencias de mayores concertadas.

En esta residencia, podrán vivir personas mayores de 65 años aunque también se contempla la posibilidad de ingreso de personas más jóvenes que cuenten con un informe de excepcionalidad.

Junto a la residencia, se ha instalado una clínica de neurorehabilitación que atenderá tanto a los residentes como, de forma ambulatoria, a cualquier persona que lo necesite. «Habrá fisioterapia, logopedia, atenció para daño cerebral adquirido, ictus, patologías y problemas respiratorios, traumatismo cranoencefálico y deterioro cognitivo o luxaciones, entre otras patologías», explica Marta Porras, que destaca la alta especialización de los servicios.

Para empezar a andar, la residencia ha contratado a 30 empleados de distintas especialidades, desde profesionales médicos, fisioterapeutas, psicólogo o enfermeros, a terapeutas ocupacionales, auxiliares o personal de limpieza y cocina.

«Empezamos con 30 personas, pero cuando la residencia esté a pleno rendimiento, habrá entre ochenta y cien trabajadores», aclara Porras, por lo que mantienen el proceso de búsqueda de perfiles abierto.