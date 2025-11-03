Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 3 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La falta de personal en las residencias de mayores, el avance del comercio local hacia el modelo 'on line' y la buena racha del Córdoba CF centran la información del inicio de la semana

Una imagen del Córdoba CF-Ceuta, ayer.

Una imagen del Córdoba CF-Ceuta, ayer. / Manuel Murillo

Córdoba

Las residencias de mayores viven una situación complicada en lo que se refiere a personal. Debido a las condiciones laborales y la falta de sanitarios, el sector sufre una falta de profesionales, sobre todo, médicos, enfermeros y fisioterapeutas, pero también de otros perfiles. En otro orden de cosas, el comercio local de la ciudad se está reinventando poco a poco y cada vez son más las tiendas que se suman al modelo 'on line' sin perder la esencia del pequeño negocio. Por último, el Córdoba CF logró ayer una nueva victoria en El Arcángel afianzando su buena racha. Acumula ya siete jornadas puntuando, una cifra casi histórica para el conjunto blanquiverde. Esta semana le toca medirse ante el Málaga.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Toros

Campo

España

  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  3. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  4. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  5. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  6. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  7. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  8. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor

La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo

Urbanismo adjudica la ampliación de las excavaciones en el yacimiento de Cercadilla

Una mujer de 42 años, herida tras un accidente entre un coche y un patinete en el Paseo de la Victoria

El comercio local de Córdoba busca su lugar en internet

Las residencias de mayores de Córdoba alertan de la falta de personal sanitario para contratar

¿Frío? Sí, pero no mucho: el otoño avanza en Córdoba pero la Aemet avisa de una anomalía térmica

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 3 de noviembre de 2025

