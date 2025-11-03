La actualidad del lunes 3 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La falta de personal en las residencias de mayores, el avance del comercio local hacia el modelo 'on line' y la buena racha del Córdoba CF centran la información del inicio de la semana
Las residencias de mayores viven una situación complicada en lo que se refiere a personal. Debido a las condiciones laborales y la falta de sanitarios, el sector sufre una falta de profesionales, sobre todo, médicos, enfermeros y fisioterapeutas, pero también de otros perfiles. En otro orden de cosas, el comercio local de la ciudad se está reinventando poco a poco y cada vez son más las tiendas que se suman al modelo 'on line' sin perder la esencia del pequeño negocio. Por último, el Córdoba CF logró ayer una nueva victoria en El Arcángel afianzando su buena racha. Acumula ya siete jornadas puntuando, una cifra casi histórica para el conjunto blanquiverde. Esta semana le toca medirse ante el Málaga.
- Las residencias de mayores de Córdoba alertan de la falta de personal sanitario para contratar
- El comercio local de Córdoba busca su lugar en internet
- El Córdoba CF roza su historia: siete jornadas invicto y un horizonte de récord
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Vitalia sumará este mes 150 plazas y 30 empleos en su nueva residencia de mayores
- La formación de drones despega hacia la especialización
- Ricardo Pérez de Luque, secretario de Acodem: "Los daños son irreversibles, pero se puede ayudar a frenar la enfermedad"
- La lluvia pasa de largo en Córdoba y se espera de nuevo para mediados de semana
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- La Fiesta del Cine vuelve a Córdoba esta semana con entradas por 3,50 euros
Provincia
- Comienza la restauración en el histórico complejo de La Alianza de Puente Genil
- La Diputación concede una ayuda de 60.000 euros para reparar San Agustín en Montilla
Cultura
- Un total de 68 artistas compiten desde este lunes en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
Toros
Campo
España
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor