Tanatorios de Córdoba refuerza su compromiso social con motivo del Día de Todos los Santos

Con motivo del Día de Todos los Santos, Tanatorios de Córdoba pone en valor la "importancia del sector funerario en la sociedad y reafirma su compromiso con las familias cordobesas a través de su vocación de ayudar, cuidar, acompañar, y honrar", explica esta entidad en una nota de prensa.

Con una trayectoria consolidada y 12 delegaciones en la provincia (Fuente Obejuna, Villaviciosa, Cabra, Doña Mencía, Montilla, Luque, Fuente Palmera, Posadas, La Carlota, Bujalance, Villafranca, El Carpio y Pedro Abad), "Tanatorios de Córdoba se ha convertido en una funeraria de referencia gracias a una forma de trabajar centrada en las personas y en la humanización del último adiós".

“Nuestro propósito va más allá de ofrecer un servicio funerario. Queremos acompañar con cercanía, generando espacios donde el recuerdo se transforme en homenaje y el dolor en consuelo”, señalan desde la dirección de Tanatorios de Córdoba.

El reciente informe presentado en el Observatorio Funerario de 2025, elaborado por Sigma Dos, refleja que el 82,7% de los andaluces considera que los servicios funerarios cumplen una función social esencial en el proceso de duelo, y que el 88,5% cree que las despedidas deberían ser más personalizadas y humanas.

Ceremonias personalizadas

Tanatorios de Córdoba se adelanta a esta nueva sensibilidad social con ceremonias personalizadas, creadas junto a las familias para rendir homenaje a la vida de sus seres queridos, incorporando elementos que los representen: música, recuerdos visuales, símbolos o gestos que reflejen su legado.

Entre las iniciativas más significativas destaca el proyecto del Árbol de la Vida, así como los numerosos actos y actividades que refuerzan su filosofía de cercanía y compromiso con la comunidad, abordando la muerte desde una mirada humana, cultural y social.

Entre estas iniciativas destacan conferencias culturales como Sepulturas anómalas y miedo a la muerte en el mundo romano (Desiderio Vaquerizo, arqueólogo y profesor de la UCO) o El papel de la mujer en el mundo funerario romano (Ana Ruiz Osuna, doctora en Arqueología). Cuentacuentos en centros educativos (Alicia Bululú), talleres de dulces tradicionales vinculados a esta festividad y charlas sobre el sentido del duelo, entre otras, complementan su propuesta.

“Cuidar va más allá del simple acompañamiento: significa crear espacios para aprender, compartir y acercarnos como personas”, destacan desde la organización.

Para finalizar esta conmemoración, el 2 de noviembre, Tanatorios de Córdoba celebró en la capilla del Tanatorio de Las Quemadas a las 19.00 horas una misa en honor al Día de los Difuntos. Durante la ceremonia, las familias dejaron sus mensajes en los Árboles del Recuerdo, recordándonos que el afecto perdura más allá del tiempo.