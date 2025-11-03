El PSOE de Córdoba baraja llevar a la Fiscalía a la Junta por "no haber protegido" los restos arqueológicos de la ronda Norte

El PSOE baraja acudir a la Fiscalía para denuciar la actuación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba con los restos arqueológicos encontrados en la ronda Norte. Los socialistas entienden que ninguna de estas dos administraciones ha protegido de manera adecuada los restos de la basílica encontrada postergando a la semana pasada, cuando llovió en la capital cordobesa, la cubrición del espacio con una solución temporal.

De hecho, los trabajos para la cubrición de los restos de la ronda Norte se llevaron a cabo entre la tarde del pasado miércoles y la mañana del jueves y se optó por una solución geotextil que servirá de alivio provisional, mientras la Junta redacta el proyecto para la cubrición definitiva.

Joaquín Dobladez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Posible deterioro

El concejal del PSOE Joaquín Dobladez ha pedido explicaciones este lunes sobre el posible deterioro del yacimiento, y ha anunciado que de haberse producido daños, el PSOE estudiará llevar el caso a la Fiscalía por una posible negligencia de la Junta de Andalucía con el patrimonio cordobés. “Todo esto ocurre ante la complicidad del alcalde, José María Bellido, como ya vimos con la Mezquita-Catedral”, ha asegurado el edil del PSOE haciendo un símil entre esta situación y lo ocurrido en el incendio de este verano.

Dobladez ha recordado que el promotor de las obras es la propia Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y “que incumple el informe emitido por la Consejería de Cultura, teniendo que improvisar 26 días después un cubrimiento provisional insuficiente para garantizar la conservación del yacimiento”. El edil socialista ha lamentado que tanto el Ayuntamiento como la Junta estén manteniendo "una actitud reiterada de desinterés por el patrimonio histórico de la ciudad”, y ha recordado que esta situación pudo comprobarse el pasado jueves, cuando cayeron más de 38 litros por metro cuadrado en Córdoba.

Yacimiento excepcional

El PSOE ha recordado, también, que desde el pasado 28 de julio, la Junta de Andalucía tiene en su poder el informe elaborado por la empresa Salsum sobre la actividad arqueológica preventiva correspondiente al proyecto de remodelación de la ronda Norte. Este documento, ha indicado Dobladez, “subrayaba dos aspectos esenciales: el enorme valor histórico del yacimiento —la única basílica cristiana y monasterio dúplice conservado en la Córdoba omeya— y la necesidad urgente de proteger los restos excavados ante la llegada de las lluvias de otoño”.

Asimismo, Dobladez ha incidido en el hecho de que los informes arqueológicos no hayan pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio. “Aunque no fuera obligatorio, cualquier experto confirmará que, dada la relevancia de los hallazgos, hubiese sido lo más razonable. Probablemente se evitó para no recibir recomendaciones que frenaran los planes ya trazados: seguir adelante con el proyecto y levantar una joroba sobre la basílica”, ha denunciado. En todo caso, la Delegación Provincial de Cultura emitió un informe el 3 de octubre, en el que instaba a la Junta, como promotora, a presentar “por el procedimiento de urgencia un proyecto de conservación preventiva mediante su cubrición, ante el peligro de pérdida y deterioro de los elementos del yacimiento por la lluvia”.

“Sin embargo, la propia Junta incumple su obligación, actuando con retraso y de manera improvisada, limitándose a un cubrimiento geotextil provisional e insuficiente, justo en un mes de octubre donde la llegada de las lluvias era más que previsible”, ha criticado el concejal. Dobladez ha concluido afirmando que el PSOE exigirá toda la información sobre el estado del yacimiento y que, de confirmarse deterioros, “se valorará llevar el caso a la Fiscalía por una posible negligencia de la Junta de Andalucía en la protección del patrimonio cordobés”.