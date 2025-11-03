Pilar Díaz, psicóloga en la residencia de La Trinidad: "Trabajar con mayores me aporta felicidad"

Pilar Díaz es psicóloga y trabaja desde 2005 en la residencia de mayores Santísima Trinidad en Córdoba. «Cuando acabé la carrera, surgió la posibilidad de trabajar aquí y cuando empecé me di cuenta de que era lo mío», explica. «Trabajar con mayores me aporta felicidad, cuando vengo por las mañanas pienso que tengo suerte porque disfruto hablando con ellos e intentando que estén bien», reconoce.

Su trabajo consiste en crear talleres cognitivos para trabajar la memoria y conocer a cada residente muy bien para darle atención personalizada. «También hago la evaluación cognitiva y afectiva de cada mayor para ver la evolución en la residencia y su adaptación al centro», señala. «La verdad es que hay buen ambiente y me resulta estimulante pensar qué hacer con ellos», finaliza.