Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores

La empresa de material deportivo Oteros, fundada en Córdoba en 1993, afronta uno de los momentos más críticos de su historia tras comunicar a su plantilla la intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondría la extinción de todos los contratos de trabajo. La medida afectaría a los cerca de 200 empleados que integran la red comercial en Andalucía, de los cuales 15 trabajan en la provincia de Córdoba, repartidos entre las tres tiendas de la capital, en El Arcángel, Patios Azahara y el polígono de la Torrecilla, y una cuarta en Puente Genil.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, ha señalado que la ausencia de representación sindical en la empresa dificulta el diálogo y la defensa de los derechos laborales de sus empleados. “Estamos recibiendo a los trabajadores afectados, que se acercan buscando información y apoyo”, explica Merino, quien lamenta el impacto del cierre sobre una plantilla “joven y con antigüedad consolidada, que estaba empezando a construir su proyecto de vida”.

El proceso de negociación del ERE, planteado por las sociedades OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL y Global Retail Business SL, se inició los días 16 y 17 de octubre y se prolongará hasta final de mes. En la documentación remitida a los empleados, la empresa alega una “precaria situación económica” y la “imposibilidad de atender los compromisos adquiridos” tras superar en 2023 un concurso de acreedores.

Afectados en Córdoba

Fuentes laborales advierten que Oteros, que ha venido cerrando establecimientos en los últimos meses, afronta "una deuda insostenible" y una falta de liquidez que podría desembocar en su liquidación definitiva.

La desaparición de Oteros supondría no solo la pérdida de 15 empleos directos en Córdoba, sino también "la de una marca emblemática del comercio local", según indicó la responsable de Comercio de CCOO, quien aludió a la marca como un símbolo durante décadas del emprendimiento cordobés en el sector deportivo.