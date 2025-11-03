¿Moderación o nuevo repunte? El precio del alquiler sube un 9,5% interanual en la provincia de Córdoba

¿Estamos en la cresta de la ola del precio del alquiler tras un enorme crecimiento en los últimos años? ¿Asistimos al inicio del declive en el auge? ¿O aún queda 'gasolina' para rato y volveremos a experimentar grandes subidas en el próximo año 2026? Responder a estas preguntas, y hacerlo con la perspectiva de la provincia de Córdoba y su capital, es verdaderamente complejo y requiere de un análisis pormenorizado de los datos que ha compartido hoy lunes el portal inmobiliario Idealista.

En su informe del precio del alquiler en el mes de octubre, recién finalizado, la provincia de Córdoba se anota una subida interanual del 9,5%, aunque respecto al mes anterior se observa un leve descenso del 0,2% que asienta el recorte trimestral del -1,3%. Es, además, el tercer mes consecutivo con descensos en el precio de la vivienda en alquiler en la provincia, aunque aún es pronto para pensar en un cambio de tendencia, ya que el precio del metro cuadrado (8,4 euros) está aún muy cerca del máximo histórico, logrado en julio (8,6 euros), y el crecimiento respecto al mismo mes del 2024 sigue siendo muy elevado, casi de dos dígitos.

Análisis en la capital

En el análisis de Córdoba capital, el fenómeno de la subida del alquiler se encuentra en un momento similar: crece con robustez respecto al pasado año (+6,2%) y también lo hace, aunque levemente, a nivel mensual (+0,3%) y trimestral (+0,7%). No obstante, el aumento interanual parece haberse moderado desde el pico de abril, cuando creció un 10,6%, hasta un 6,2% que parece aventurar, si bien no, de momento, un cambio de tendencia, sí al menos unas cotas de crecimiento más moderadas, aunque aún bastante por encima tanto de la inflación como de la subida de los sueldos.

Anuncio de una vivienda en alquiler en Córdoba. / Manuel Murillo

Por barrios

También es interesante observar la tendencia de los precios del alquiler en los principales barrios de Córdoba, a tenor de la evolución y la clasificación de Idealista. Se observan varias zonas donde el crecimiento es ya muy leve (Ciudad Jardín o el casco histórico), e incluso un distrito en el que hay una caída interanual (Noreña, con un -3%). Mientras, el alquiler está francamente disparado en Zoco-Poniente-Vistalegre, con un 10,9% más que en 2024, así como en Santa Rosa-Valdeolleros, donde la subida es del 9,3%. La subida está por encima de la media en Levante-Lepanto-Fátima.

Evolución de los precios del alquiler en los principales barrios de Córdoba, según la división realizada por Idealista en su estudio. / Idealista

Datos a nivel nacional

Mientras, a nivel nacional, el mes de octubre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,9% y se establece en 14,5 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone que el precio ha bajado un 0,7% en los tres últimos meses y un ligero ascenso del 0,1% con respecto al último mes.

Capitales

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a octubre del año pasado, con la única excepción de Huesca donde las rentas han bajado un 1,7% durante el último año. El incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 21,9%, seguido de las subidas de Zamora (18,1%), Ciudad Real (15,1%), Teruel (13,4%) y Segovia (13,2%). Por el contrario, Pamplona (0,5%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de San Sebastián (1,2%), Girona (1,2%) y Vitoria (2,7%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista. Además de en San Sebastián, suben en Madrid (11,5%), Sevilla (9,7%), Valencia (7,6%), Alicante (7,4%), Palma (6%), Bilbao (5,6%), Barcelona (5,1%) y Málaga (3,8%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24,3 euros/m2, seguida por Madrid (23 euros/m2) y Palma (18,2 euros/m2) que ya es la tercera capital más cara de España. Les siguen San Sebastián (18,1 euros/m2), Valencia (15,5 euros/m2), Málaga (15,4 euros/m2) y Bilbao (15 euros/m2).

Por el contrario, Ciudad Real, Lugo, Zamora y Cáceres (7,8 euros/m2 en los cuatro casos) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-0,5%). Los mayores incrementos se han vivido en Zamora (19,9%), Segovia (14,3%), Palencia (13,4%), Ciudad Real (13,1%) y Teruel (12,9%). En la provincia de Barcelona crecieron un 5,9%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,7%. Por el contrario, Soria (0,1%), Huesca (0,7%), Girona (1,2%), Álava (2,7%) y Navarra (3%) registran las menores subidas.

Madrid (21,1 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (21 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Guipúzcoa (16,8 euros/m2), Málaga (16,5 euros/m2), Las Palmas (15,3 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,9 euros/m2. Jaén (6,4 euros/m2) y Ciudad Real (6,9 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.

Comunidades autónomas

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde octubre del año pasado. La Comunidad de Madrid lidera las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunidad Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%). Los menos incrementos en el último año se dan en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), Euskadi (5,2%) y Galicia (5,3%).

La Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (19,1 euros/m2), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,1 euros/m2) y Euskadi (14,9 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,2 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8 euros/m2) que son las comunidades más económicas.

[Puede leer el informe completo en este enlace web]