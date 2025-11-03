Regreso de la lluvia y brusca caída del termómetro en la primera semana de noviembre en Córdoba

Córdoba se instalará de lleno en el otoño durante los primeros días de noviembre. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierten este lunes de la llegada de nuevas lluvias a lo largo de la semana y también de la caída del termómetro de hasta cinco grados que tendrá lugar en los próximos días.

El frío esperado por muchos llegará de forma paulatina a la capital, haciendo sacar la chaqueta y el paraguas de forma definitiva de los armarios. Para hoy, 3 de noviembre, la Aemet avanza que las temperaturas máximas no superarán los 24 grados centígrados. En los días siguientes, las máximas oscilarán subiendo hasta los 25 grados de mañana martes y del próximo miércoles, cuando también se espera la mínima más elevada de la semana, con 12 grados.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Precisamente, en esa jornada del 6 de noviembre llegarán nuevas precipitaciones, con una probabilidad del 100% a partir del mediodía, desde las 12.00 hasta las 24.00 horas, en la campiña cordobesa. Las posibilidades de lluvia irán descendiendo a medida que avance la semana para desaparecer el domingo.

Después de esto, los termómetros bajarán de forma significativa hasta alcanzar una mínima de seis grados centígrados y una máxima de 20 grados el último día de la semana.

Una mujer se protege con un paraguas en Córdoba. / A. J. González

En la provincia

También se esperan lluvias en otros municipios de la provincia como Lucena, en la Subbética cordobesa, donde las probabilidades serán del 95% los próximos miércoles y jueves. En Cabra, la Aemet anuncia unas probabilidades de precipitación también del 95% para esos días.

En el norte de la provincia, en la localidad de Pozoblanco, la probabilidad de lluvia será máxima, con un 100% el próximo miércoles 6 de noviembre. El jueves se mantendrá elevada, situándose en un 70%. Por otra parte, en otros municipios como Villanueva de Córdoba el miércoles repite como la jornada donde se esperan lluvias al 100%, en tanto que ese porcentaje bajará al 85% al día siguiente.