Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 3 de noviembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Puesta en escena de la obra 'Don Juan Tenorio'

Puesta en escena de la obra ‘Don Juan Tenorio’ / Córdoba

Teatro

Puesta en escena de la obra ‘Don Juan Tenorio’

Regresa a Córdoba uno de los clásicos más célebres de la literatura española a cargo de la compañía de Teatro Clásico de Córdoba Teatro Par. Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el Palacio de la Merced se transformará en un escenario vivo para acoger una versión única e itinerante de Don Juan Tenorio, la inmortal obra de José Zorrilla.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba.

Plaza de Colón, 15.

20.30 horas.

Real Academia

Sesión Pública

La Biblioteca Viva de Al-Andalus acoge la sesión pública de la Real Academia dedicada a Córdoba frente al cambio climático y las catástrofes, a debate con las intervenciones de Pedro Escribano Rodríguez y César Vicente Fernández. Modera el acto Rosa Luque Reyes.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.

Cuesta del Bailío, 3.

19.30 horas.

Afoco

Conferencia 'Julio Romero y su época'

José Lara Cordobés, fotógrafo cordobés nacido en Castro del Río,ofrecerá la conferencia Julio Romero y su época sobre el pintor mas importante que ha dado Córdoba.

CÓRDOBA. Sede de AFOCO.

Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.

20.15 horas.

Conferencia ‘Julio Romero y su época’

Conferencia ‘Julio Romero y su época’ / Córdoba

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del cuento’

Habrá sesión de lectura en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur (antigua Normal de Magisterio), a cargo de Nieves Palma. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA.Biblioteca Municipal Arrabal del Sur.

Priego de Córdoba, s/n.

17.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Sístole y diástole’

Nueva muestra del artista Rafael Cabello Agudo, una propuesta que late entre el arte, la emoción y la pulsión creativa. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 7 de noviembre de 2025. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda de Marrubial, s/n.

De 09.00 a 21.00 horas.

