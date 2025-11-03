Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Una mujer de 42 años, herida tras un accidente entre un coche y un patinete en el Paseo de la Victoria de Córdoba

Ha sido traslada en una ambulancia del 061 al hospital Reina Sofía

Efectivos del 061 y de la Policía Local en el lugar del accidente, en el Paseo de la Victoria de Córdoba.

Efectivos del 061 y de la Policía Local en el lugar del accidente, en el Paseo de la Victoria de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una mujer de 42 años de edad ha resultado herida en un accidente de tráfico entre un coche y un patinete en el Paseo de la Victoria de Córdoba, justo frente al hotel Eurostars Palace -conocido popularmente como el hotel oxidado-. El percance ha ocurrido alrededor de las 08.45 horas, en plena hora punta matutina de desplazamientos al trabajo, la escuela y la universidad.

Según informan fuentes del servicio de Emergencias 112, la mujer herida ha precisado de la asistencia sanitaria de una ambulancia del 061. Además, también se han desplazado efectivos de la Policía Local.

Tras ser atendida in situ en el lugar del accidente, la herida ha sido trasladada en ambulancia al hospital Reina Sofía de Córdoba.

