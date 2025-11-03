La FAMP exige al Gobierno saber cuáles serán los ingresos de los ayuntamientos para 2026

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) critica que a día de hoy los ayuntamientos siguen sin saber cuáles serán sus ingresos por parte del Estado en 2026. El presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha exigido este lunes al Gobierno central que "nos digan cuánto vamos a recibir y que nos dejen usar nuestros remanentes" y ha calificado la situación como "muy grave".

Los ayuntamientos no saben cuánto dinero recibirán el año que viene y eso dificulta la planificación, ha incidido Bellido, a la vez que ha pedido mayor flexibilidad sobre el uso de remanentes municipales o superávit para inversiones. En este contexto, la financiación municipal afecta directamente a la capacidad de los ayuntamientos para desarrollar políticas locales, entre ellas el presidente de la FAMP ha incidido en la de la vivienda.

Montero tiene "una responsabilidad absoluta"

Para el alcalde de Córdoba, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "tiene una responsabilidad absoluta sobre esto, porque ahora mismo estamos todos aprobando presupuestos a tientas, porque no tenemos una certeza, ni siquiera una pista, ni un dato que nos diga cuándo y cuánto vamos a tener de ingresos en el 2026", ha criticado. Bellido ha recordado que el tema ha llegado a la audiencia nacional, pidiendo que se convoque a una Comisión Nacional de Administración Local, sin resultados hasta ahora.

Las consecuencias, para Bellido, pueden ir desde que "algunos ayuntamientos tomen la decisión de no aprobar los presupuestos, por un criterio de prudencia, y otros que tomemos la decisión de aprobarlos y nos encontremos el año que viene con sorpresas muy desagradables".

"Es urgente que el Gobierno de España nos diga cuáles van a ser nuestros ingresos, porque de ahí dependen muchas políticas", ha asegurado el presidente de la FAMP y ha mencionado la vivienda. El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba va a tener que devolver este año a las entidades financieras alrededor de 35 millones de euros "porque se sigue sin permitir que los remanentes se destinen a uso de inversiones, a política de vivienda", entre otras cosas porque no está permitido por la ley, que asegura que hay que cambiar. Bellido ha agregado que "tenemos claro que queremos desarrollar un alojamiento de viviendas para jóvenes y es una pena que, pudiendo disponer de más de 30 millones para acelerar esos trabajos, nos dispongamos de ellos".