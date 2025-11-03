Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 3 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 4 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Agustin Ruiz Taguas
La Inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael.
Jose Antonio Vaquero Diaz
La Inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio San Rafael.
