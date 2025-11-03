Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 3 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 4 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Agustin Ruiz Taguas

La Inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Jose Antonio Vaquero Diaz

La Inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio San Rafael.

