Una exposición de patchwork conmemora el 15º aniversario del hermanamiento entre Córdoba y Núremberg

La Casa Góngora acoge hasta el próximo día 9 de noviembre una exposición de patchwork organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba para celebrar el 15 aniversario del hermanamiento de las ciudades de Núremberg y Córdoba.

La muestra recoge una colección de 30 piezas creadas por 15 artistas alemanas y otras tantas españolas pertenecientes a las asociaciones nacionales de Alemania y España. La exposición que se puede contemplar ahora fue exhibida en el pasado mes de junio en la ciudad alemana con motivo de la visita de la delegación cordobesa presidida por el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

El resultado es un diálogo muy rico entre dos maneras de entender el arte textil: una más narrativa y emocional, y otra más experimental e introspectiva. Y ahí está precisamente el encanto de esta exposición conjunta: un verdadero símbolo de amistad, creatividad y entendimiento intercultural. Es una colección única que une la tradición artesanal con la expresión contemporánea, y que celebra valores universales como el respeto y la colaboración entre las dos ciudades en el aniversario de su hermanamiento.

La exposición muestra un contraste muy interesante entre las obras de las artistas españolas y las alemanas, con dos formas distintas de entender el patchwork como medio de expresión. Las artistas españolas tienden a ser más visuales y figurativas, de modo que cada idea se transforma en una imagen concreta, una escena o una forma reconocible que conecta de manera directa con el espectador. Sus obras cuentan historias y transmiten emociones de una forma muy accesible y cercana.

En cambio, las creadoras alemanas prefieren una mirada más abstracta y conceptual. No representan los temas de forma literal, sino que juegan con la composición, las texturas y los colores para expresar ideas más simbólicas y abiertas a la interpretación.

Esta muestra da continuidad a la visita realizada por la delegación cordobesa a Núremberg, donde el alcalde recordó que han pasado 15 años desde que ambas ciudades firmaron su hermanamiento, “tres lustros en los que ambas urbes han venido trabajando de la mano en el desarrollo de iniciativas que promueven la paz, la tolerancia y el conocimiento de otras culturas”.

15 años de colaboración

El alcalde apuntó entonces que fue el 6 de mayo de 2010 cuando el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba fue la sede de la rúbrica de un acuerdo por el que ambas ciudades se comprometían a trabajar unidas en proyectos empresariales, culturales o educativos, entre otros, siempre bajo el paraguas del respeto y la convivencia entre los pueblos. “Y así ha sido. Núremberg, la ciudad de los derechos humanos, y Córdoba, la ciudad de la tolerancia, empezaban entonces a establecer un estrecho vínculo en favor de la paz, el entendimiento y la amistad entre personas de diferente origen, cultura y religión”, apuntó Bellido.

En su intervención, Bellido manifestó que, “desde entonces, ha estado vigente la importancia y la necesidad de la cooperación, el intercambio entre los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los jóvenes, el fomento de las relaciones económicas y la colaboración activa para el desarrollo de actividades conjuntas en el campo de la educación, la cultura, los derechos humanos, el medio ambiente, el turismo, los deportes, las energías renovables y, en general, en todos los ámbitos que puedan ser de interés para ambas ciudades”.

Ahora con motivo de la inauguración de la exposición, la delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que esta muestra “da continuidad al estrecho vínculo que mantenemos Córdoba y Nurémberg” y ha apuntado que “nuestro compromiso como Ayuntamiento es seguir en esa senda de colaboración y que el hermanamiento que tanta expectación despertó en las dos ciudades hace ahora 15 años siga dando sus frutos para el conjunto de la sociedad”.

La exposición puede visitarse de lunes a sábados, de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos el horario es de 11.00 a 14.00 horas.