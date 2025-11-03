Sector inmobiliario en Córdoba
La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
El precio se sitúa ahora en 1,8 millones para unos terrenos con capacidad para 70 viviendas
La Diputación de Córdoba ha vuelto a activar el proceso de enajenación, es decir, ha vuelto a sacar a la venta una parcela situada en la zona de la Carrera del Caballo donde está prevista la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). La institución provincial ya sacó a la venta los terrenos por cerca de 1,7 millones de euros, pero el contrato quedó desierto. Ahora, se vuelve a activar la licitación y, en esta ocasión, el precio de venta es de más de 1,8 millones. El proceso para presentar ofertas estará abierto hasta el 18 de noviembre.
En cuanto a la parcela en cuestión, se sitúa en el número 2 de la avenida Rocío Jurado, en la segunda fase del plan parcial Carrera del Caballo. Tiene una superficie de algo menos de 8.800 metros cuadrados y está sin edificar. Su uso establecido en el PGOU es el de residencial plurifamiliar en régimen de VPO con capacidad para un máximo de 70 viviendas (y un mínimo de 58).
Criterios a valorar
A la hora de adjudicar la parcela, se valorará el precio al que se pretendan vender los pisos, que haya reservas de los mismos para menores de 35 años, que se construya piscina comunitaria, que se instalen placas solares y que se pongan zonas comunes. Si a partir de estos criterios se produjeran empates (dado que el precio de salida debe permanecer inalterable), se primarán otros aspectos, como que la adjudicataria sea una cooperativa, que tenga trabajadores en su plantilla con alguna discapacidad o que tenga mayor porcentaje de mujeres en nómica, entre otros.
La parcela está preparada para edificar (a ocupar en un máximo del 50%) y la altura de la construcción no podrá superar los 9,5 metros ciñéndose las viviendas a planta baja, planta primera y ático.
