El tsunami de reacciones al anuncio de dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, tras arreciar las críticas contra él por su presencia en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, ha centrado la actualidad informativa de este lunes 3 de noviembre. En clave local, la empresa Oteros ha presentado un ERE para su red en Andalucía y la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo ha consternado al cuerpo de Bomberos de Córdoba

