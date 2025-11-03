Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las reacciones al dimisión de Carlos Mazón, y la consternación en el cuerpo de Bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero, centran la actualidad de la tarde

Carlos Mazón ha presentado este lunes su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana.

Carlos Mazón ha presentado este lunes su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana. / EP

El tsunami de reacciones al anuncio de dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, tras arreciar las críticas contra él por su presencia en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, ha centrado la actualidad informativa de este lunes 3 de noviembre. En clave local, la empresa Oteros ha presentado un ERE para su red en Andalucía y la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo ha consternado al cuerpo de Bomberos de Córdoba

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  3. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  4. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  5. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  6. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  7. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  8. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor

Una exposición de patchwork conmemora el 15º aniversario del hermanamiento entre Córdoba y Núremberg

Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo

Los comercios cordobeses visten sus escaparates en honor a Julio Romero de Torres

Más de 150 cordobeses se incorporan a los centros militares de formación de las Fuerzas Armadas

El alcalde se compromete a garantizar "sin ninguna duda" la continuidad de las exhumaciones en Córdoba

Una familia cordobesa denuncia que lleva "más de 15 meses" esperando la revisión del grado de dependencia de una mujer mayor

