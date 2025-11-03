La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las reacciones al dimisión de Carlos Mazón, y la consternación en el cuerpo de Bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero, centran la actualidad de la tarde
El tsunami de reacciones al anuncio de dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, tras arreciar las críticas contra él por su presencia en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, ha centrado la actualidad informativa de este lunes 3 de noviembre. En clave local, la empresa Oteros ha presentado un ERE para su red en Andalucía y la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo ha consternado al cuerpo de Bomberos de Córdoba
- ¿Y ahora qué? Mazón podría seguir como president hasta abril si no hay acuerdo con Vox
- Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento intervendrá en San Rafael de la Albaida y hará un itinerario peatonal en los Jardines de la Agricultura
- Córdoba estrena un itinerario con luces led y podotáctil para personas ciegas y con baja visión en el centro
- CCOO anuncia en Córdoba su ofensiva para el incremento de los salarios en 2026
- El alcalde se compromete a garantizar "sin ninguna duda" la continuidad de las exhumaciones en Córdoba
- Un juez ratifica el expediente y la suspensión por dos años al portero que instaló cámaras en los cuartos de baño de un colegio de Córdoba
Provincia
- El 57% de las empresas en zonas rurales de Córdoba no aplican medidas de conciliación laboral
- La cubrición de las termas de Torreparedones estará terminada a principios de 2026
España
- El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado
- Vilaplana: "[Mazón] me llamó para pedirme perdón porque tenía que decir mi nombre y que era mejor que cortáramos todo contacto"
Andalucía
- Moreno defiende que el presupuesto refleja que "no hay privatización sanitaria" y el PSOE denuncia que infla las cifras
Cultura
- La Fundación Gala da la bienvenida a su nueva promoción de jóvenes talentos
- Sergio Dalma repasará las canciones italianas más populares en el Teatro de la Axerquía de Córdoba
Córdoba CF
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor