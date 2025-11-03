Iniciados los trabajos de remate de la urbanización del Parque Miraflores

La junta de compensación del ámbito ED.CV-3 “Campo de la Verdad-3” ha formalizado el acta de replanteo que marca el inicio de los remates de las obras de urbanización correspondientes al proyecto de urbanización Parque Miraflores en Córdoba, promovido en su día por la empresa municipal Procórdoba. El proyecto, redactado entre 1997 y 2002, cuyas obras concluyeron en octubre de 2003, ya preveía la apertura y conexión de las calles Pepe Lora y Fernández de Córdoba con la calle Segunda de Miraflores, quedando su ejecución pendiente por la existencia de edificaciones que impedían completar dichas conexiones.

Los remates pendientes, cuyos trabajos se han iniciado estos días, se localizan en tres puntos concretos: encuentro de la calle Pepe Lora con calle Segunda de Miraflores (610,00 metros cuadrados); confluencia de la calle Fernández de Córdoba con calle Segunda de Miraflores (119,00 metros) y el tramo puntual en la avenida Campo de la Verdad (11,00 metros). El proyecto de urbanización fue recibido por el Ayuntamiento de Córdoba en 2005, quedando únicamente pendientes estos remates. Posteriormente, el ámbito ha completado su desarrollo urbanístico con la aprobación del Estudio de Detalle ED.CV-3 (2007), la constitución de la junta de compensación (2010-2011) y la aprobación e inscripción del proyecto de reparcelación (2025).

Miguel Ángel Torrico visita la zona. / CÓRDOBA

Completa conexión viaria

Una vez liberadas las parcelas que en su momento impedían la ejecución, la junta de compensación impulsa la realización de estos remates finales, garantizando la completa conexión viaria y la integración del ámbito con el barrio de Miraflores y el entorno de la Calahorra. Las obras se desarrollarán de forma coordinada con las empresas de servicios, asegurando la operatividad de las infraestructuras y la plena integración urbana del ámbito en el entorno del parque de Miraflores.

Acerca de estos trabajos, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha señalado que "con este hito se avanza hacia la finalización total del desarrollo urbanístico del Parque Miraflores, culminando un proceso iniciado hace más de dos décadas y consolidando la conexión entre el Campo de la Verdad, Miraflores y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba". También ha destacado que "estos trabajos son importantes porque estamos ante una zona en la que, entre otros, se contemplan proyectos clave de ciudad como son los futuros apartamentos para jóvenes proyectados en Campo de la Verdad y que forman parte del proyecto Edilquivir con el que Córdoba recibirá 12 millones de euros de Fondos Europeos".