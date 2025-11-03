Obras
El Ayuntamiento intervendrá en San Rafael de la Albaida y hará un itinerario peatonal en los Jardines de la Agricultura
La primera actuación se hará en la calle Manifestación
La junta de gobierno local aprobó este lunes la adjudicación de una actuación integral en la calle Manifestación, en el barrio de San Rafael de la Albaida de Córdoba. Se trata, según explicó el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, de la tercera actuación que se hará en esta barriada (se ha actuado ya en la calle Consejo de distrito y se intervendrá en la calle Representación donde se harán las aceras y se construirán aparcamientos en batería). La de la calle Manifestación la ejecutará la empresa Firprosa por un importe de 400.605 euros y consistirá en la mejora de los acerados, que se harán de adoquín y con una anchura 2.25 metros. Además, se mejorará el alumbrado público (17 nuevas farolas con tecnología led ) y se retirarán los postes de hormigón y de madera que hay en el barrio.
Jardines de la Agricultura
La junta de gobierno local aprobó también la contratación del proyecto de mejora de la accesibilidad en el entorno de los Jardines de la Agricultura por un importe de 109.300 euros. El proyecto consistirá en la sustitución de la pavimentación y la señalización de doce pasos de peatones del itinerario entre la estación de trenes de Córdoba, la avenida de los Mozárabes y la glorieta de Hiroshima y Nagasaki. La actual situación del pavimento supone un grave deterioro y una barrera arquitectónica para las miles de personas que hacen a diario este recorrido, según ha reconocido el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico.
Escaparates Julio Romero de Torres
Asimismo, a junta de gobierno local aprobó el certamen de escaparates Julio Romero de Torres que busca rendir homenaje al pintor cordobés desde una mirada contemporánea. El Ayuntamiento de Córdoba destinará 6.000 euros a los premios de esta iniciativa a la que están invitados a participar los comercios de la ciudad. El jurado comienza hoy la visita de las tiendas participantes hasta el 16 de noviembre.
Por último, la junta de gobierno local aprobó el reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia y el reglamento de la Casa de la Solidaridad, que regulará el uso de este espacio en el antiguo Cuartel de Lepanto.
