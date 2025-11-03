Trabajador del parque central
Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
El Ayuntamiento traslada sus condolencias a la familia, que despedirá a su ser querido este lunes a las 17.30 horas, en Las Quemadas, donde se baraja un acto de homenaje en su memoria
No es un día fácil para los trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba, que se encuentra inundado por la tristeza tras el fallecimiento de José Varona, bombero conductor que perdió la vida este domingo mientras practicaba ciclismo en la carretera N-432, dentro del término municipal cordobés. El fallecido trabajaba en el parque central de avenida de los Custodios.
El suceso tuvo lugar en torno a las 10:10 horas de la mañana. Según informaron fuentes de la investigación, la Guardia Civil trata de esclarecer las circunstancias del fallecimiento, aunque todo apunta a que podría haberse debido a una muerte súbita. Cuando los agentes de Tráfico llegaron al lugar, encontraron al ciclista tendido junto a su bicicleta, sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por reanimarlo.
Pésame y reconocimiento
El Ayuntamiento de Córdoba ha expresado públicamente su pésame a la familia y compañeros del fallecido, muy querido entre sus compañeros del SPEIS por su profesionalidad y carácter cercano.
El funeral tendrá lugar hoy lunes, a las 17.30 horas, en Las Quemadas. Además, se está valorando la posibilidad de celebrar un acto de reconocimiento y homenaje, aunque aún no se ha determinado si será antes o después del responso.
