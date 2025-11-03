Los comercios cordobeses visten sus escaparates en honor a Julio Romero de Torres

Los expositores de 18 negocios de distintas zonas de Córdoba han amanecido este lunes con pintorescas decoraciones inspiradas en Julio Romero de Torres. El objetivo de este Concurso de escaparates, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Cultura, es convertir los comercios de la ciudad en "espacios culturales vivos y accesibles" tras cumplirse 150 años del nacimiento del artista.

Los propietarios de estos establecimientos se muestran "muy entusiasmados" por la original iniciativa que, en colaboración con centros formativos profesionales de diseño, escaparatismo y otras disciplinas creativas, contará con un jurado profesional formado por cinco expertos del ámbito de la cultura que otorgarán a los tres mejores premios de entre 1.000 y 3.000 euros.

Los locales muestran ya al público en sus cristaleras puntos de vista muy diferentes de la vida y obra del pintor, desde reinterpretaciones hasta homenajes a sus cuadros más famosos. Mientras unos participantes apuestan por una mirada más clásica, otros deciden reinventar la figura de Julio Romero de Torres, como es el caso de El Espejo te dice Guapa. Aurora y María José López, dueñas de esta tienda de ropa de mujer, son las creadoras de un escaparate donde, bajo el lema "La mujer cordobesa en la actualidad", plantean una curiosa reflexión a través de un espejo acerca de la mujer cordobesa, protagonista de tantas obras: "Ya no la encontrarías entre mantones y peinetas, sino entre la luz de un móvil y el reflejo de un escaparate", señalan.

Escaparate de la tienda El Espejo te dice Guapa / Manuel Murillo

En Mancini Costura también han decidido apostar por innovar en su visión de la obra de Romero de Torres y han elegido un cuadro en concreto para versionarlo. Se trata de Arcángel San Rafael, una de las creaciones más polémicas del artista. El diseñador Antonio Mancini reivindica la historia detrás del cuadro y ha señalado la "importancia" de lo que significa una creación que "hoy día seguiría siendo un escándalo". La obra surgió como encargo del conde de Torres Cabrera para su capilla personal a modo de "hacerle volver a su origen" en un momento en el que tenía un estilo más alejado de los cuadros religiosos; es por eso que, el pintor, reflejó un arcángel con claros atributos femeninos.

Escaparate del local Mancini Costuras / Manuel Murillo

Homenaje a la esencia pura de Julio Romero de Torres

Otros establecimientos han querido ensalzar la naturaleza más tradicional de lo que representa la figura de Julio Romero de Torres. Algunos de estos son las tiendas de ropa Lui Moda y Rafael Campos. Esta primera ha apostado, en palabras del dueño Javier Muñoz, por dos conceptos claves muy repetidos en la obra del autor cordobés: las naranjas y la guitarra; mientras que el segundo establecimiento ha utilizado prendas características del pintor clásico cordobés como la capa española, el sombrero cordobés, el bastón y el pañuelo, todo esto acompañado del material original de Manuel Fernández de Otero, pintor cordobés y copista del museo del Prado.

Escaparate de la tienda de moda masculina Rafael Campos / Manuel Murillo

Por otro lado, la firma de moda masculina Pedro Jiménez tampoco ha querido perder la ocasión de homenajear al pintor con un escaparate realizado con ayuda de Belén, Bea, Blanca, Pablo y Pedro, alumnos del IES Góngora que se han inspirado en las pasiones del "maestro del simbolismo andaluz" para su trabajo, estas eran el flamenco y su galgo Pacheco, ambas temáticas muy representadas en los cuadros de Romero de Torres. El propio Pedro Jiménez ha destacado también la gran cantidad de detalles con los que cuenta el cuadro y que se fusionan con las prendas de su tienda: bocetos, botijos, naranjas, una galería con sus obras más relevantes e, incluso, un documento original de 1912 de homenaje a Julio Romero de Torres. Igualmente, los maniquíes muestran unos prominentes "mostachos" en honor al símbolo característico de Movember, un movimiento que conciencia cada mes de noviembre sobre el cáncer de próstata y testicular.

Escaparate de la firma de moda masculina Pedro Jiménez / Manuel Murillo