La cifra de guardias civiles de Córdoba lesionados por agresiones se duplicó en 2024

Los datos que arroja el Gobierno central sobre agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba arrojan cifras preocupantes como los agentes que sufrieron lesiones de diversa consideración en el ejercicio de sus funciones durante 2024. En total fueron 26 personas las que sufrieron diferentes lesiones a causa de las agresiones recibidas, lo que supone duplicar la cifra con respecto al año anterior, cuando se registraron 13 casos. Estos son los datos que ha obtenido la senadora del PP Cristina Casanueva a su pregunta sobre las agresiones a agentes de la Benemérita en el periodo de 2020 a 2024.

De estas cifras también preocupa que se haya triplicado el número de agentes de baja debido a agresiones, registrándose nueve casos el año pasado frente a los tres del año anterior. En cuanto a las agresiones sufridas por los hombres y mujeres que componen el cuerpo de la Guardia Civil en la provincia, los datos del Gobierno revelan que en 2024 fueron 41 casos, lo que supone un incremento del 57% con respecto al año anterior.

Un agente de la Guardia Civil, en una campaña de tráfico. / EP

Agentes en activo

Siguiendo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, entre 2020 y 2024 la provincia registró un total de 167 agresiones a miembros de la Guardia Civil, siendo el año pasado con sus 41 casos el año de mayor casos registrados. Aunque las cifras se mantienen por debajo de las de otras provincias andaluzas, como Almería o Granada, los datos revelan una tendencia irregular, con repuntes significativos en 2022 y 2024.

Otra de las preguntas realizada por la senadora popular fue la referente al número de efectivos de la Benemérita en cada una de las provincias andaluzas, así como el número de efectivos destinados, diferenciando entre personal en activo de reserva con destino y de guardias alumnos en prácticas. Según los datos facilitados, y a los que ha tenido acceso CÓRDOBA, la provincia de Córdoba cuenta con 1.281 agentes en la actualidad, de los que 97 están en reserva y 48 son alumnos en prácticas.